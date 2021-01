Le légendaire producteur de musique américain Phil Spector est décédé à l’âge de 81 ans, a annoncé dimanche le service pénitentiaire de Californie dans un communiqué.

Il purgeait une peine de prison pour le meurtre en 2003 de l’actrice hollywoodienne Lana Clarkson.

Spector a révolutionné la pop avec sa formule de production musicale «mur du son», en travaillant avec les Beatles, les Righteous Brothers et Ike, ainsi que Tina Turner.

Les responsables de la prison de l’État de Californie ont déclaré qu’il était décédé de causes naturelles dans un hôpital.

Alors que la plupart des sources donnent la date de naissance de Spector à 1940, il a été répertorié comme 1939 dans les documents judiciaires après son arrestation. Son avocat a par la suite confirmé cette date à l’Associated Press.

Spector a été reconnu coupable du meurtre de Clarkson dans son manoir aux allures de château en bordure de Los Angeles. Après un procès en 2009, il a été condamné à 19 ans de prison à perpétuité.

La star de « Barbarian Queen » et d’autres films B a été retrouvée abattue dans le hall du manoir de Spector dans les collines surplombant l’Alhambra, une modeste ville de banlieue à la périphérie de Los Angeles.

Jusqu’à la mort de l’actrice, qui, selon Spector, était un «suicide accidentel», peu de résidents savaient même que le manoir appartenait au producteur reclus, qui passa ses dernières années dans un hôpital pénitentiaire à l’est de Stockton.

Des décennies auparavant, Spector avait été salué comme un visionnaire pour avoir canalisé l’ambition wagnérienne dans la chanson de trois minutes, créant le «Wall of Sound» qui fusionnait des harmonies vocales animées avec de somptueux arrangements orchestraux pour produire des monuments pop tels que «Da Doo Ron Ron». «Soyez mon bébé» et «C’est un rebelle».

Dans les premières années du rock, il cultive une image de mystère et de puissance avec ses nuances sombres et son expression impassible.

Tom Wolfe l’a déclaré le «premier magnat de l’adolescence». Bruce Springsteen et Brian Wilson ont ouvertement reproduit ses techniques d’enregistrement grandioses et son romantisme aux yeux écarquillés, et John Lennon l’a appelé «le plus grand producteur de disques de tous les temps».

Le secret de son son était une attaque par overdub d’instruments, de voix et d’effets sonores qui a changé la façon dont les disques pop étaient enregistrés. Il a appelé le résultat: « Petites symphonies pour les enfants. »

Au milieu de la vingtaine, il avait enregistré près de deux douzaines de singles à succès, ce qui faisait de lui un millionnaire.

En 1969, Spector fut appelé pour sauver l’album «Let It Be» des Beatles, une production troublée de «retour aux sources» marquée par des dissensions au sein du groupe.

Bien que Lennon ait loué le travail de Spector, son coéquipier Paul McCartney était furieux, surtout quand Spector a ajouté des cordes et une chorale à «The Long and Winding Road» de McCartney. Des années plus tard, McCartney superviserait un remasterisé «Let it Be», supprimant les contributions de Spector.

Spector a travaillé sur le triple album acclamé post-Beatles de George Harrison «All Things Must Pass», coproduit «Imagine» de Lennon et le moins réussi «Some Time in New York City», qui comprenait la photo de Spector sur une légende qui disait: Le connaître c’est l’aimer. »

Spector a également eu un rôle de film mémorable; un camée en tant que trafiquant de drogue dans «Easy Rider». Le producteur lui-même a été joué par Al Pacino dans un film HBO 2013.