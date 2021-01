Phil Spector, qui a produit plusieurs des plus grands succès de la musique pop, serait décédé des suites de complications liées à Covid-19 à l’âge de 81 ans. Il purgeait une peine de prison pour meurtre.

Spector a reçu un diagnostic de maladie à coronavirus il y a quatre semaines et a été transféré de prison à hôpital.

TMZ rapporte qu’il s’est suffisamment rétabli pour retourner en prison, mais il a rechuté et a eu du mal à respirer et est retourné à l’hôpital où il est décédé samedi.

L’homme de 81 ans purgeait une peine de 19 ans à perpétuité pour le meurtre de l’actrice Lana Clarkson en 2003. Il a été condamné en 2009, six ans après que Clarkson ait été abattu à son domicile.

Spector s’est taillé une carrière musicale extraordinaire, gagnant des éloges en tant que producteur de disques, musicien et compositeur. Il a développé la formule de production musicale extrêmement influente connue sous le nom de Wall of Sound.

Spector a produit 20 des 40 meilleurs succès entre 1961 et 1965 et a continué à travailler avec les Beatles, les Righteous Brothers et Ike et Tina Turner. Il a également influencé des artistes allant des Beach Boys à Bruce Springsteen.

