Le producteur de Marvel défend que Wanda devienne une méchante dans Doctor Strange In The Multiverse Of Madness

Quand en 2021 il a été révélé dans WandaVision – 95% que Wanda Maximoff était la Sorcière Écarlate, un être au pouvoir immense capable de modifier la réalité à volonté, les fans n’ont eu aucune plainte, mais lorsqu’en 2022 la Sorcière Écarlate a été révélée comme la méchante de Doctor Strange in the Multiverse of the Craziness – 88% ont tous perdu la tête. On connaît désormais les propos d’un producteur Marvel qui défend cette transformation du personnage dans le livre L’art des studios Marvel dédié à la suite de Doctor Strange : Sorcerer Supreme – 89%.

Richie Palmer Il a servi comme assistant de production sur plusieurs épisodes très réussis de l’univers cinématographique Marvel (MCU) tels que Captain America : The Winter Soldier – 89%, Gardiens de la Galaxie – 91%, Thor : Ragnarok – 92%, et Black Panther – 90 % ; responsable de la production et du développement d’Avengers : Infinity War – 79%, Ant-Man et la Guêpe – 85%, et Avengers : Fin de partie – 95%, entre autres, ainsi que coproducteur de Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Wanda Maximoff dans Doctor Strange dans le multivers de la folie (Image : Marvel Studios)

Dans un extrait du livre susmentionné (via Le direct), Palmer a défendu que Wanda soit présentée comme une méchante, puisque c’était ainsi qu’elle était dans les comics :

Après tout, nous sommes tous des fans de bandes dessinées. Et dans les bandes dessinées, Scarlet Witch, pour diverses raisons, ne fait pas toujours des choses qui sont bonnes pour tout le monde autour d’elle. Elle tue des gens dans les bandes dessinées. Elle réécrit la réalité à sa guise.

Il a ensuite expliqué que Marvel Studios avait accepté d’honorer Wanda des comics :

Et nous disions toujours : « Ce personnage est dans notre univers ; Nous devrions vraiment honorer ce qu’il fait dans les comics parce que nous pensons qu’il sera drôle. Nous pensons que les gens voudront le voir. (…) WandaVision a été un parcours fou pour ce personnage. Donc, pour voir où il irait après cela, cela pourrait naturellement être un endroit plus sombre. Il n’est peut-être pas la personne la plus heureuse du monde après ce spectacle, et nous voyons comment l’être le plus puissant de l’univers aborde la question du bonheur.

Malgré les plaintes des fans, déjà dans la scène post-générique de WandaVision Sa transformation en méchante avançait, grâce à l’influence du Darkhold, le livre démoniaque qu’elle avait pris à Agatha Harkness. Palmer a poursuivi :

C’est un peu le thème de notre film. Le docteur Strange est également confronté à la même chose : vous avez sauvé le monde. Vous vous êtes sacrifié pour le bien commun. Mais es-tu heureux ? C’est une chose à laquelle tous nos personnages doivent vraiment faire face, et cette question les emmène dans des endroits fous.

Qui est Wanda Maximoff ?

Scarlet Witch, ou Wanda Maximoff, a fait ses débuts dans les bandes dessinées Marvel en X-Men #4 en 1964. Créée par Stan Lee et Jack Kirby, elle a d’abord été présentée comme une méchante avec son frère Quicksilver, tous deux fils de Magneto. Plus tard, ils ont rejoint les Avengers, où Wanda a joué un rôle crucial. Dans les bandes dessinées, ses pouvoirs de modification de la réalité ont été à l’origine d’événements importants, tels que Maison de Moù il modifie la réalité pour éliminer presque tous les mutants.

Dans le MCU, Wanda a été introduite dans Avengers : Age of Ultron – 75% (2015), joué par Elizabeth Olsen. Ici, ses pouvoirs sont le résultat des expériences d’HYDRA avec le sceptre de Loki. Wanda subit une évolution significative, passant d’un personnage tourmenté par son passé et la mort de son frère, à trouver l’amour avec Vision et à faire face à des pertes dévastatrices.

Avengers : Infinity War et Avengers : Endgamet montrer la profondeur de ses pouvoirs et de sa douleur. Dans WandaVisionla série explore ses capacités de deuil et de manipulation de la réalité, la présentant finalement comme la sorcière écarlate, qui a donné naissance à ce que nous avons vu dans Doctor Strange dans le multivers de la folie.

