Le producteur de Love Island révèle pourquoi une grande partie de l’émission a été abandonnée après la fin de la série

Le producteur exécutif de LOVE Island, Mike Spencer, a révélé pourquoi une grande partie de la série avait été abandonnée à la fin de la série.

Normalement, lorsque la saison de l’émission de rencontres à succès touche à sa fin, les finalistes profiteront d’une fête de clôture.

La soirée de clôture de Love Island a été supprimée

Mais après la finale de la série d’hiver de cette année et le prix en argent remis au couple gagnant, il n’y aura plus de bouteilles qui éclateront ni de mouvements de danse.

Mike nous a dit: «Malheureusement, nous n’avons pas de fête de clôture car dès que c’est fini, nous commençons littéralement à démonter tout le plateau immédiatement.

« La villa est la maison de quelqu’un – budgets et tout ! Littéralement dès que la finale en direct se termine, c’est fait.

« C’était une maison d’hôtes et vous pouvez louer les chambres mais je pense qu’ils l’ont changé maintenant et vous pouvez tout louer.

L’incroyable villa d’Afrique du Sud est la plus grande et la plus “sexy” à ce jour, selon Mike.

Les propriétaires de la villa l’ont repris il y a deux ans et l’ont rénové.

Le couple est tous deux des triathlètes de haut niveau et a voulu que cela reflète leur parcours sportif.

Les patrons ont fait des folies pour 1,2 million de livres sterling en louant le manoir sud-africain glamour, qui accueille des célibataires pour l’édition hivernale du Nouvel An.

Et il y a une torsion plus coquine que jamais à l’intérieur.

Le Hideaway, qui est maintenant surnommé le Hideaway Retreat, comportera un placard “rempli de choses coquines” que les producteurs ont surnommé “Fun Time”.

L’espace glamour possède son propre bassin profond pour que les insulaires puissent passer du temps en tête-à-tête avec style.

On dit que le piège à soleil est parfait pour «des périodes prolongées» grâce à l’espace extérieur.

Et le dernier ajout à la villa est la toute nouvelle cabane dans les arbres, qui offre une vue parfaite sur les montagnes lointaines.





Il dispose de terrains de football et de rugby, d’une piste de course de 400 m et de tyroliennes, ainsi que de pistes de VTT.

Le domaine s’étend sur 25 acres dans une vallée viticole près du Cap.

Le manoir dispose de 17 chambres et d’une cabane dans les arbres, ainsi que d’une piscine en forme de T.

La villa de cette année a été désignée la "plus sexy" à ce jour