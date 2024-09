Le producteur de « Lollipop Chainsaw RePOP » assure aux joueurs que le remake n’a pas de censure, et déclare que le patch du premier jour est uniquement destiné à « corriger des bugs »

Juliet (Tara Strong) est prête à tout affronter dans Lollipop Chainsaw RePop (2024), Dragami Games

Le producteur de Tronçonneuse Lollipop RePop assure qu’il n’y a plus de censure, avec des changements apportés au « mode original » pour le mieux.

Comme le jeu original mettait en scène la pom-pom girl Juliet Starling dans une variété de costumes – dont beaucoup sont salaces – les fans craignaient Tronçonneuse Lollipop RePop serait censuré pour les sensibilités modernes. Cela n’a fait qu’augmenter après que les commentaires sur le jeu ayant « une approche plus réaliste des graphismes » ont été pris par les fans comme une manière mielleuse de le confirmer.

Le PDG de Dragami Games et producteur exécutif du jeu original, Yoshimi Yasuda, a au contraire rassuré les fans en leur disant qu’il ferait de son mieux pour empêcher la censure. Cela a été confirmé plus tard, tout comme le scénario et le script, et le fait que les développeurs détestaient la censure comme le font les fans.

Alors que le mode « RePop » comportera des graphismes pop-art sur la plupart du sang et du gore, le mode Original a été présenté comme conservant son gore. Cependant, VGC rapporte qu’il a récemment été confirmé que le mode original comporterait quelques changements. En tant que tel, Yasuda a pris X dans un long message pour rassurer les fans, cela n’inclurait pas de censure.

« Je vais vous expliquer le mode original. Le mode original est un mode qui reproduit la même expression sanglante, la même direction de cinématique, la même conception des personnages, les mêmes mouvements, les mêmes images d’introduction des personnages de style bande dessinée, les mêmes costumes, les mêmes exploits, etc. que la version originale », a expliqué Yasuda.

« Pour ce mode original, dont nous avons demandé l’approbation, aucun des développeurs de plateformes n’a demandé de modifications. C’est comme je l’ai expliqué auparavant. »

« Ensuite, les différences par rapport à la version originale sont les suivantes. Tout d’abord, tous les paramètres qui ont été ajustés pour les jeux d’action modernes sont différents. Cela inclut la puissance d’attaque, la vitesse de déplacement, la portée des mouvements de la caméra, le temps d’acceptation des combos et les compétences initiales du combo », a poursuivi Yasuda.

« D’autres changements incluent le nombre de tirs restants dans le blaster, des changements dans le comportement des mouvements spéciaux de Nick, l’ajout d’une option pour automatiser les QTE, le changement du mode de classement en une attaque chronométrée qui se joue à travers toutes les étapes, des changements dans la gamme d’articles dans la boutique, des ajustements de prix, l’ajout d’un système d’attaque en chaîne, la qualité de l’image, la résolution, le FPS et l’ajout de la voix de Yukari Tamura. »

Tamura sera la voix japonaise supplémentaire de Juliet aux côtés de Yoko Hikasa et Eri Kitamura. Tara Strong sera sa voix anglaise.

Yasuda a ensuite expliqué comment les autres changements apportés au mode original visaient uniquement à améliorer Tronçonneuse Lollipop RePop« J’ai également corrigé certaines des implémentations incorrectes dans la version originale. »

« Plus précisément, la cinématique qui se joue lorsque vous battez le Zombie Big Chicken dans le monde psychédélique du Stage 3 a été modifiée pour devenir une scène au ralenti pour vaincre le zombie gardien. Ce changement a été effectué pour unifier les règles des cinématiques de défaite des zombies. »

« J’ai également corrigé les traces de tronçonneuse pour qu’elles apparaissent sur tous les bus, murs, routes, etc., à l’exception des plantes et des arbres. Ces deux spécifications étaient des éléments que j’avais négligés lors de la vérification finale de la version originale, et j’ai effectué les corrections dans RePOP. »

« Nous avons demandé un patch Day 1, mais le but n’est pas d’apporter des corrections basées sur le jeu de plateforme, mais de corriger des bugs et d’améliorer la qualité du mode de classement », conclut Yasuda.

Tronçonneuse Lollipop RePop sera lancé le 12 septembre sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

