Le producteur de Liger, Charmme Kaur, annonce une rupture avec les médias sociaux au milieu de l’échec du film au box-office, dit “vivre et laisser vivre”

Charmme Kaur, qui est la coproductrice du film Liger de Vijay Deverakonda et Ananya Panday, s’est rendue sur Twitter et a annoncé qu’elle ferait une pause dans les médias sociaux pendant un certain temps.

Elle a tweeté : “Détendez-vous les gars ! Juste faire une pause (des réseaux sociaux) @PuriConnects va rebondir. Plus grand et meilleur… jusque-là, vivez et laissez vivre.”

Détendez-vous les gars!

Je fais juste une pause

(à partir des réseaux sociaux)@PuriConnects va rebondir

Plus grand et meilleur…

jusque là,

Vivre et laisser vivre — Charmme Kaur (@Charmmeofficial) 4 septembre 2022

Selon les médias, le film a été réalisé avec un budget de plus de Rs 100 crore. Cependant, Liger n’a pas réussi à gagner de bons chiffres au box-office. Selon le rapport de News 18, Vijay Deverakonda a décidé de donner plus de Rs 6 crore aux producteurs de films qui ont subi une perte importante. Apparemment, il soutiendra Charmme Kaur et d’autres coproducteurs après que le film se soit avéré être un désastre au box-office.

Il y a quelques jours, alors qu’il parlait à un portail médiatique, Manoj Desai, directeur exécutif des célèbres Maratha Mandir et Gaiety Galaxy, a critiqué Vijay pour ses opinions et se moquait de la culture du boycott. Il s’en est pris à l’acteur, car son commentaire a nui à la réservation anticipée du film. Maintenant, Desai a confirmé que Vijay l’avait rencontré pour dissiper le malentendu. Oui, l’acteur s’est envolé pour Mumbai depuis Hyderabad, l’a rencontré et a réglé le malentendu entre eux. Lorsque DNA India a approché Manoj pour confirmation, il a déclaré: “Oui, il est venu me rencontrer pour dissiper un malentendu. Veuillez noter qu’il a dissipé le malentendu.”

Peu de temps après la sortie de Liger, Desai a partagé son mécontentement avec Vijay et a déclaré: “Tumhe yeh charbi aa gayi hai … ki dekhna hai toh dekho warna na dekho. Toh Taapsee Paanu ki kya halat ho gayi, nahi dekhenge toh Aamir Khan ki kya halat ho gayi… Akshay Kumar ki kya halat ho gayi.” Desai a en outre ajouté: “Chhodh do theatre, tum Tamil, Telugu ke OTT mein kam karo. Humari film ko boycott karo. Yeh hosiyaari kyu kar rahe ho?” Manoj a en outre ajouté que ses pensées avaient affecté la réservation à l’avance du film, et cela affectait également le secteur du cinéma. ” Desai a ajouté: ” Vijay … vous êtes Anaconda, pas Konda Konda. ” Eh bien, maintenant l’acteur a en effet a dissipé le malentendu, et ce geste gagnera sûrement les fans de Vijay.