Le producteur de l’exposition Titanic s’est entretenu avec le PDG d’OceanGate avant la disparition d’un sous-marin touristique

Tom Zaller, président et chef de la direction d’Imagine Exhibitions et producteur de Titanic: The Exhibition, s’est entretenu avec Fox News Digital mardi pour discuter des efforts en cours pour rechercher le Titan, un submersible touristique qui a disparu en route pour visiter l’épave du Titanic. .

Zaller, qui a visité l’épave du Titanic sur un autre navire, a déclaré avoir parlé avec le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, avant que lui et quatre autres personnes à bord ne disparaissent.

« J’espère juste et je prie pour qu’il y ait encore une chance qu’ils soient retrouvés », a déclaré Zaller.

Zaller a déclaré que lui et Rush avaient récemment échangé des e-mails et avaient l’intention d’étendre l’exposition sur le Titanic avec des images de plongées précédentes.

« Nous parlions avant la plongée là-bas de la façon dont nous pourrions décrire le voyage … parce que le voyage est une partie incroyable de l’histoire », a déclaré Zaller. « Le Titanic est ce qui touche le cœur des gens, mais l’aventure d’y descendre est aussi une histoire captivante. »

Zeller est également une connaissance de Paul-Henry Nargeolet, un marin français et expert du Titanic qui serait parmi les cinq personnes à bord du Titan.

Zaller a décrit Nargeolet comme « probablement l’un des plus grands experts du Titanic ».

« C’est un gars formidable », a déclaré Zaller. « Si quelqu’un peut le sortir de cette situation … il serait le gars que vous voulez de votre côté. »

Nargeolet avait effectué plusieurs voyages vers l’épave au cours de plusieurs décennies. Il est directeur de la recherche sous-marine pour le groupe E/M et RMS Titanic, Inc., et a effectué 37 plongées sur l’épave et supervisé la récupération d’artefacts, selon son profil.

Les trois autres personnes à bord du Titan sont l’homme d’affaires et aviateur britannique Hamish Harding et le père et le fils Shahzada et Suleman Dawood, membres de l’une des familles les plus importantes du Pakistan.

Le submersible Titan a été signalé en retard dimanche soir à environ 435 milles au sud de St. John’s, Terre-Neuve, selon le Centre conjoint de coordination de sauvetage du Canada, ce qui a incité un effort de sauvetage international désespéré. Les sauveteurs faisaient la course contre la montre car l’approvisionnement en oxygène pourrait s’épuiser d’ici jeudi matin.

L’expédition était dirigée par OceanGate, effectuant son troisième voyage vers le Titanic, qui a heurté un iceberg et a coulé en 1912, tuant tous sauf environ 700 des quelque 2 200 passagers et membres d’équipage.

Titanic : l’exposition ouvre à Los Angeles le 30 juin et se poursuivra jusqu’au 15 septembre.

