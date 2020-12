Une ancienne productrice du Jeremy Kyle Show s’est suicidée après la suppression du programme, une enquête sur sa mort a été entendue.

Natasha Reddican a eu du mal à trouver du travail après le retrait de l’émission en juin 2019.

La femme de 31 ans a perdu son emploi à la suite du décès de l’invité Steve Dymond, décédé après avoir participé à l’émission plus tôt cette année-là.

Elle avait passé des mois à postuler pour d’autres emplois sans succès, rapporte Manchester Evening News.

Ses proches ont déclaré qu’elle souffrait de dépression avant sa mort.

Malgré un entretien d’embauche organisé le 27 février, elle a été tragiquement retrouvée morte chez elle à Pendleton, Salford plus tard dans la journée.

On ne sait pas pourquoi cet entretien n’a pas eu lieu.

Sa mère Laraine Law a dit qu’elle savait que sa fille était « faible », mais a admis: « Je n’ai jamais pensé qu’elle était aussi basse. »

Une enquête sur la mort de Mme Reddican a eu lieu jeudi au tribunal des coroners de Bolton.

Elle avait progressé du statut de coureuse à productrice pendant cette période.

Une partie de son travail consistait à réserver des invités et à aider à la conduite du spectacle.

La mère de Mme Reddican a déclaré que le travail signifiait «tout» pour sa fille.

L’enquête a appris que la perte de son emploi avait «frappé» Natasha et conduit à l’éclatement de la «cellule familiale» qu’elle avait constituée avec ses collègues.

Mme Law a déclaré: «Ce n’était pas seulement son travail, c’était sa famille. Elle adorait travailler.

«Elle était très forte à certains égards, mais il y avait un côté vulnérable lorsque certaines choses se produisaient.

«Quand elle a été licenciée, cela l’a vraiment frappée. Cela ne lui a pas valu la peine.

«Natasha boirait si elle était un peu déprimée ou basse et c’est à ce moment-là que nous verrions ce côté vulnérable.

« Elle a perdu son emploi et je savais qu’elle était faible à ce sujet. Elle a eu quelques morceaux de travail à la télévision par la suite et a postulé pour des emplois d’enseignement et d’autres choses.

« Je n’ai jamais pensé qu’elle était aussi basse. »

Le tribunal a entendu le petit ami de Natasha, Mackenzie Hanifan, qui travaille également à la télévision, filmer pour une émission de télévision le jour de sa mort.

Il lui avait parlé sur Whatsapp ce matin-là, mais rien ne l’avait inquiété.

Plus tard dans la journée, il a remarqué que Mme Reddican avait cessé de répondre et il a tenté de l’appeler jusqu’à 20 fois, mais elle n’a pas répondu.

Ce n’est qu’à son retour chez eux qu’il l’a trouvée morte.

Il a téléphoné à une ambulance et a tenté d’effectuer une RCR en attendant l’arrivée des ambulanciers.

Tragiquement, Mme Reddican a été déclarée morte par des ambulanciers environ 30 minutes plus tard.

M. Hanifan a déclaré au tribunal: « Elle avait deux côtés en elle. Quand elle ne buvait pas, elle était la personne la plus incroyable.

«Quand elle a bu, elle est devenue plus négative.

«Quand la série a été supprimée, c’était quelque chose qui lui pesait à l’esprit parce qu’elle était fortement impliquée dans la série en tant que productrice.

« Elle n’a jamais voulu ne pas pouvoir se tenir debout sur ses deux pieds. »

Il a déclaré que Mme Reddican lui avait dit qu’elle se sentait anxieuse quelques semaines avant sa mort, ce qu’il a mis sur les nerfs avant son entretien, a-t-il déclaré.

La nuit avant sa mort, Mme Reddican voulait obtenir du vin dans la boutique, a-t-il déclaré.

Il a acheté du vin sans alcool, qu’ils ont partagé ensemble avant qu’elle ne dise qu’elle voulait du vin normal.

Après avoir consommé de l’alcool, elle est devenue émotive et a commencé à pleurer, disant qu’elle «se sentait frustrée» de ne pas pouvoir trouver du travail, selon l’enquête.

Le Dr M Bashir, pathologiste à l’hôpital royal de Salford, a déclaré que Mme Reddican avait consommé une quantité importante d’alcool avant sa mort.

Des spiritueux et du vin près de son corps ont été découverts par la police, a appris le tribunal.

