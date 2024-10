Le producteur de hip-hop Metro Boomin accusé de viol dans le cadre d’un procès | Musique

Une femme de Los Angeles a intenté une action en justice alléguant que Metro Boomin, un producteur nominé aux Grammy Awards qui a travaillé avec certains des plus grands noms du hip-hop et du R&B, l’avait violée en 2016 et qu’elle était tombée enceinte à la suite de l’attaque.

L’avocat du producteur a qualifié ces accusations de fausses et a déclaré que le procès intenté mardi devant la Cour supérieure de Los Angeles était « un pur shakedown ».

Vanessa LeMaistre, 38 ans, affirme dans la poursuite qu’elle s’est liée d’amitié avec Metro Boomin, dont le nom légal est Leland Wayne, après le décès de son fils de neuf mois. Alors qu’elle lui rendait visite dans un studio d’enregistrement des mois plus tard, elle s’est évanouie et s’est réveillée sur un lit pour trouver Wayne en train de la violer, selon le procès.

Elle a appris qu’elle était enceinte suite à l’attaque quelques semaines plus tard, selon la poursuite.

L’avocat du producteur de 31 ans, né à Saint-Louis, a immédiatement nié ces allégations.

« C’est un pur shakedown. Ce sont de fausses accusations », a déclaré mercredi Lawrence Hinkle II dans un communiqué. « M. Wayne a refusé de la payer il y a des mois, et il refuse de la payer maintenant. M. Wayne se défendra devant le tribunal. Il déposera une plainte pour poursuites malveillantes une fois qu’il aura obtenu gain de cause.

Wayne a organisé la bande originale de Spider-Man : Across the Spider-Verse et a coproduit la plupart des chansons de l’album. Son album Heroes & Villains de 2022, avec les contributions de John Legend, The Weeknd et Travis Scott, a été nominé pour un Grammy du meilleur album de rap. Il a également travaillé avec Future, Kendrick Lamar, Offset, 21 Savage et A$AP Rocky.

LeMaistre a déclaré dans le procès qu’elle avait rencontré Wayne au printemps 2016 lors d’une fête à Las Vegas et que dans les mois qui ont suivi, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises et elle « croyait qu’ils s’étaient liés par la capacité de la musique à aider les gens dans leurs pires moments ». instants ».

Vers septembre, elle lui a rendu visite dans un studio d’enregistrement californien où elle a reçu un verre d’alcool et a pris une demi-barre de Xanax.

« La prochaine chose dont Mme LeMaistre se souvient, c’est de s’être réveillée sur un lit dans un endroit différent avec Wayne en train de la violer et d’être complètement incapable de bouger ou d’émettre un son », indique la poursuite. « Elle a été consciente et inconsciente pendant une durée indéterminée, mais s’est réveillée à un moment donné lorsque Wayne lui a fait une fellation. »

À aucun moment, elle n’a pu consentir, indique le procès.

Elle a appris qu’elle était enceinte quelques semaines plus tard, et il ne faisait aucun doute que l’enfant était celui de Wayne, indique la poursuite. Elle a eu un avortement peu de temps après.

L’Associated Press ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été agressées sexuellement à moins qu’elles ne le dénoncent publiquement, comme l’a fait LeMaistre. Elle est nommée dans le procès et a consenti à être identifiée publiquement par l’intermédiaire de ses avocats.

Son procès pour agressions sexuelles et violences de genre vise à obtenir des dommages-intérêts qui seront déterminés au procès.