Le producteur de GirlsDoPorn Ruben Andre Garcia condamné à 20 ans pour avoir trompé et forcé des femmes à apparaître dans des vidéos de sexe

Un PRODUCTEUR du site aujourd’hui disparu GirlsDoPorn a été condamné à 20 ans pour avoir trompé et forcé des femmes à apparaître dans des vidéos de sexe.

Ruben Andre Garcia, 31 ans, a promis que les mannequins qui répondraient aux annonces dans lesquelles les vidéos dans lesquelles ils apparaissaient resteraient anonymes et ne seraient vendues que sous forme de DVD, non distribués sur Internet, selon les procureurs.

Garcia a recruté, produit et joué dans des vidéos pour GirlsDoPorn

Le site web est maintenant obsolète Crédit : NBC

Il a été condamné pour complot et trafic sexuel pour son travail de recruteur, producteur et acteur pour le site Internet entre 2013 et 2017.

Garcia et le copropriétaire du site Web californien, Matthew Isaac Wolfe, ont tous deux été arrêtés et accusés de trafic sexuel.

L’autre co-créateur, Michael James Pratt, est toujours en fuite.

Les procureurs ont déclaré que Garcia savait que les vidéos seraient publiées en ligne alors qu’il assurait aux femmes qu’elles ne le seraient pas.

Ils ont déclaré que Garcia et d’autres accusés sont allés jusqu’à fournir des contrats à des femmes avec de faux noms d’entreprise comme « Bubblegum Casting » afin qu’elles ne fassent pas le lien avec GirlsDoPorn, selon KNSD.

L’un des co-créateurs du site est toujours en fuite Crédit : FBI

Lors de l’audience de détermination de la peine de Garcia, le juge a entendu 20 victimes qui ont décrit des histoires d’horreur comme avoir été obligées de faire des scènes de sexe et que les vidéos les suivent pendant des années.

Les procureurs ont déclaré que Garcia et d’autres menaçaient parfois de poursuites, d’annulation de vols de retour ou de publication de vidéos en ligne si les femmes refusaient de poursuivre une scène.

« Les portes des chambres d’hôtel étaient parfois bloquées par des caméras et du matériel d’enregistrement, et les victimes se sentaient impuissantes et incapables de partir », selon un communiqué du bureau du procureur américain.

« Cet accusé a attiré une victime après l’autre avec de fausses publicités de mannequins, de fausses promesses et des sociétés écrans trompeuses, évoluant finalement vers des menaces pour contraindre ces femmes à faire des vidéos de sexe. »

Les victimes ont expliqué comment les images ont conduit à des problèmes persistants dans leur vie, notamment des relations familiales ternies et des opportunités de carrière perdues.

Garcia a plaidé coupable à des accusations fédérales en décembre.

Il a été arrêté avec cinq autres personnes, dont la plupart ont également plaidé coupable.

Les créateurs du site aujourd’hui disparu, Pratt et Wolfe, ont été reconnus responsables de fraude et de rupture de contrat après que plusieurs femmes ont poursuivi GirlsDoPorn en affirmant qu’elles avaient été contraintes et dupées à faire les vidéos.

On pense que Pratt a fui le pays et une récompense allant jusqu’à 50 000 $ a été offerte pour obtenir des informations sur son sort.