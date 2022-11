Le producteur de Freddy dément les affirmations selon lesquelles le film est sorti sur OTT sur l’insistance de Kartik Aaryan [Exclusive]

Freddy arrive cette semaine sur Disney + Hotstar. Kartik Aaryan sera vu dans un avatar inédit dans le film. Dans le film, il incarne un dentiste ringard qui mène une double vie. Nous avons rencontré Jay Shewakramani qui est l’un des producteurs de Freddy. Le producteur nous a dit qu’il était excité et nerveux à propos de Freddy qui arrivera sur OTT à partir du 2 décembre 2022. Parlant de Kartik Aaryan, Shewakramani a déclaré : “Travailler avec lui est un rêve. C’est un professionnel consciencieux, et il est tous là pour un film. C’est un régal et un plaisir de travailler avec lui.”

Cette année, Kartik Aaryan a livré l’un des plus grands succès de Bollywood avec Bhool Bhulaiyaa 2. Le film a fait plus de Rs 200 crores. Les réalisateurs n’ont-ils pas été tentés d’opter pour une sortie en salles ? Il y avait aussi des rumeurs sur la façon dont la décision d’emprunter la voie OTT était l’idée de Kartik Aaryan, et non les fabricants. On a même dit qu’Ekta Kapoor était un peu contrarié par la même chose. Jay Shewakramani rejette de tels propos. En riant, il nous a dit : « Le fait est que nous avons commencé à travailler sur Freddy l’année dernière, et nous avions toujours en tête une version OTT. Oui, après le succès de Bhool Bhulaiyaa 2, beaucoup de gens nous ont demandé pourquoi nous n’apportions pas Freddy sur grand écran. Mais le film a été conçu pour OTT dès le premier jour. Nous n’avions jamais prévu de le porter sur grand écran.”

Il dit qu’il n’y a eu aucune insistance de la part de Kartik Aaryan et que l’entente entre Ekta Kapoor, Kartik Aaryan et lui est parfaite dès le premier jour. “Nous avons tous la même compréhension. Ce n’est qu’une rumeur”, dit-il.

Nous lui avons également demandé si le prix actuel des billets avait affecté l’industrie. En 2022, certains bons films hindis n’ont pas non plus atteint leur potentiel. En revanche, les films du Sud se sont bien comportés. Il nous dit : « J’ai l’impression que les gens valorisent leur temps plus que l’argent. S’ils ne trouvent pas une bande-annonce excitante, ils ne souhaitent pas passer du temps à se rendre dans une salle de cinéma et donner de leur temps à un film. Je ne pense pas que le prix soit autant de problème.” Il a dit que si les gens n’aimaient pas une bande-annonce, ils pouvaient être chez eux avec autant d’options de divertissement. Jay Shewakrama a déclaré que le travail était devenu plus difficile pour inciter les gens à venir dans les couloirs. Il nous a dit : “Voyez l’énorme succès de Brahmastra, la bande-annonce a accroché les gens qui ont afflué dans les salles. Les prix des billets étaient les mêmes.”

C’est son deuxième film avec Alaya F. Il a dit qu’il y avait une immense croissance chez l’actrice depuis son premier film, Jawaani Jaaneman. “C’est une actrice douée. Son métier ne cesse de s’améliorer. Elle va être une surprise dans Freddy”, déclare Jay Shewakramani. En 2021, on a vu Kartik Aaryan surprendre les gens dans Dhamaka de Ram Madhvani, où il a livré une performance intense. La jeune superstar est l’as du genre des films comiques.

Jay Shewakramani nous dit : “C’était mon point de vue. Je suis allé le voir avec Freddy parce qu’il fait tellement de comédies. Ce que je réalise, c’est que ce qui fait Kartik Aaryan Kartik Aaryan, ce sont ses choix audacieux. Il est prêt à faire différents genres.” Il semble que l’acteur ait lu le scénario et ait accepté d’être sur le plateau le lendemain. Le personnage l’excitait énormément. “C’était une chance de faire quelque chose de différent”, explique le producteur.

Jay Shewakramani a déclaré que la réponse à la bande-annonce avait été fabuleuse. Il dit que les téléspectateurs sont curieux de voir Kartik Aaryan dans un tel rôle. “C’est quelque chose de nouveau et cela a fonctionné”, dit-il.