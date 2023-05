Le drame fantastique Fireflies: Parth Aur Jugnu est la dernière série de l’espace OTT indien. L’émission d’aventure bourrée d’action, qui a été créée sur ZEE5 le 5 mai, tourne autour d’un garçon découragé de 14 ans, Parth, qui rencontre un enfant mystique nommé Jugnu dans les forêts hantées de Bheem Mukhteshwar.

L’émission marque également les débuts d’Amrit Walia en tant que producteur. Dans une interview exclusive avec DNA India, elle a partagé avec nous que Fireflies était son propre concept qui est resté avec elle pendant plus d’une décennie. Ce qui rend Fireflies frais et unique dans l’espace de streaming indien, c’est qu’il s’agit de la première émission pour enfants sur plusieurs plates-formes OTT en Inde.

Lorsque nous avons demandé à Amrit pourquoi il y avait une absence de contenu original pour enfants en Inde, elle a répondu : « Fireflies est la première série Web, qui est un contenu entièrement 7+ (sur 7 ans), que vous pouvez asseoir avec votre famille. J’ai l’impression que les gens ont peur de prendre des risques. Quand tu débutes, tu n’as pas peur. C’est mon premier projet donc je n’avais pas peur. Je voulais juste faire quelque chose d’unique. Fireflies est un créateur de tendances, la tendance qui nous recommençons ici. Beaucoup de gens n’ont pas le courage de commencer quelque chose de nouveau, c’est probablement la raison pour laquelle les gens ne font pas beaucoup d’émissions pour enfants.

Comme Amrit avait auparavant travaillé comme directrice de casting avant de faire ses débuts en production, elle a également expliqué en quoi les deux processus sont entièrement différents. « Je n’ai pas commencé ma carrière en tant que directeur de casting, j’avais commencé ma carrière dans la programmation de chaînes. Le casting était quelque chose qui m’est arrivé entre-temps, pendant que je travaillais sur des concepts et sur ce qu’il fallait faire ensuite. Bien sûr, le casting est très différent de la production. Le casting n’est qu’un département parmi les multiples départements qui travaillent tout au long de la production. En tant que directeur de casting, je me concentrais uniquement sur la bonne distribution. Ici, en tant que producteur, ma responsabilité n’est pas seulement d’obtenir le casting à droite, mais le showrunner, le scénariste et le réalisateur à droite En tant que directeur de casting, vous n’avez qu’une équipe de disons 8-9 personnes, en tant que producteur vous avez une équipe de 150 personnes avec qui vous travaillez depuis plus d’un an . »





Parlant des plus grands défis auxquels elle a été confrontée lors de sa première production, Amrit a déclaré : « J’avais le concept, je l’ai apporté à la chaîne, ils m’ont demandé de travailler dessus, de le développer et de revenir vers eux. Le plus grand défi était de obtenir la bonne équipe – le bon réalisateur, scénariste, directeur de la photographie et monteur parce que vous avez besoin d’avoir des piliers solides pour démarrer votre projet. Le deuxième grand défi. après avoir réuni l’équipe était de livrer le spectacle à un certain moment. Quand vous travaillez sur un projet commandé, vous avez un délai. Vous savez que votre émission est censée sortir à une date précise.

Dirigé par Hemant Gaba, Filreflies: Parth Aur Jugnu met en vedette Meet Mukhi, Aekam Binjwe, Madhoo Shah, Priyanshu Chatterjee, Luke Kenny, Akshat Singh, Zoya Afroz, Varun Kapoor, Harshit Bhojwani, Anaya Shivan, Riva Arora, Rahul Singh et Hitesh Dave dans des rôles clés. Il est diffusé sur ZEE5.

