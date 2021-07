Le producteur de films hollywoodien en disgrâce Harvey Weinstein a été remis à l’extradition pour faire face à des accusations de crimes sexuels en Californie – RT USA News

Harvey Weinstein, le cinéaste hollywoodien dont la litanie notoire de crimes sexuels présumés a suralimenté le mouvement #MeToo, est extradé vers la Californie pour faire face à des accusations de viol et d’accusations connexes après que les tactiques de retardement se soient finalement épuisées.

Weinstein, 69 ans, a été remis aux autorités pour être transporté en Californie depuis New York mardi matin, selon les responsables des services correctionnels de l’État de New York. L’ancien patron du studio était incarcéré dans une prison près de Buffalo, dans le nord de l’État de New York, depuis sa condamnation en mars 2020 à 23 ans de prison pour des condamnations pour viol et agression sexuelle sur deux femmes.





En attente de Weinstein en Californie, 11 chefs d’accusation de crimes sexuels contre cinq femmes dans la région de Los Angeles de 2004 à 2013. Il aurait exploité son pouvoir en tant que l’un des producteurs les plus influents d’Hollywood – Weinstein et son frère, Bob Weinstein, ont fondé Miramax – pour agresser sexuellement ou harceler des dizaines d’actrices et autres jeunes femmes, puis utiliser un ‘armée d’espions’ faire taire ses victimes.

En Californie, Weinstein est accusé de viol, de copulation orale forcée, d’agressions sexuelles par contrainte et de pénétration sexuelle par usage de la force. Les procureurs l’ont inculpé pour la première fois en janvier 2020, juste au moment où le procès de l’accusé à New York pour avoir prétendument violé une actrice en herbe et forcé un assistant de production à pratiquer le sexe oral commençait.

Parce qu’un grand jury a confirmé les accusations californiennes contre Weinstein en mars de cette année, les procureurs pourront ignorer une audience publique pour montrer la cause probable, ce qui signifie que son cas peut être avancé plus rapidement en jugement.





Un juge de New York a approuvé l’extradition de Weinstein en juin. Les avocats de la défense et les procureurs ont convenu l’année dernière de retarder cette décision, invoquant la pandémie de Covid-19.

Lorsque les efforts d’extradition ont repris plus tôt cette année, les avocats de Weinstein se sont opposés, citant des documents défectueux et cherchant un « humanitaire » retard afin qu’il puisse subir des chirurgies oculaires et dentaires.

Lors de l’audience du mois dernier où son extradition a été ordonnée, l’avocat Norman Effman a suggéré que sa mise en accusation se déroule par vidéo afin qu’il puisse être détenu dans la prison de New York pour un traitement médical. Le procureur de New York, Colleen Curtin Gable, a rétorqué : « C’est Los Angeles. Ce n’est pas un avant-poste éloigné qui n’a aucune sorte de soins médicaux.





