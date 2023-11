Le producteur de “Elf” révèle la version “énervée” du classique de Noël que vous n’avez jamais vu

Copain l’Elfe ! Quel est votre film de Noël préféré?

Pour toute personne née vers 2003 ou après, cette réponse est probablement le conte de Noël de Jon Favreau sur l’elfe surdimensionné de Will Ferrell qui fait un grand voyage à la Big Apple dans l’espoir de renouer avec son père perdu depuis longtemps, joué par le regretté James Caan. Un énorme succès lors de sa première sortie en salles – à hauteur de près de 230 millions de dollars bruts mondiaux – Elfe a passé les 20 dernières années en rotation saisonnière régulière sur les services de streaming, la télévision par câble et les reprises sur grand écran. Cela a également engendré un Comédie musicale de Broadway, un spécial animé et toutes sortes de produits assortis.

Vraiment, Elfe est le cadeau de vacances qui ne cesse d’offrir. Mais le film aurait pu se transformer en un morceau de charbon si l’équipe de production avait écouté un candidat pré-Favreau au poste de réalisateur qui les avait poussés à faire une version “énervée” de l’histoire classée PG de Buddy. S’adressant à Yahoo Entertainment en 2018, Elfe Le producteur Todd Komarnicki a révélé l’histoire derrière l’offre qu’ils ont sagement refusée.

“[The director] “, se souvient Komarnicki. L’idée de l’auteur anonyme pour augmenter le facteur de nervosité était de donner à l’intérêt amoureux de Buddy, Jovie (joué par Zooey Deschanel), un petit ami violent qui partageait son appartement crasseux de New York.

Regardez notre entretien 2018 avec Todd Komarnicki ci-dessous

“‘J’imagine qu’une grande partie du film se déroule dans son appartement du Lower East Side'”, a déclaré Komarnicki, imitant le cinéaste. « Je vois une de ces portes cabossées avec un gros truc en métal, mais ce n’est pas sûr pour elle parce que le petit ami de Jovie la bat. »

Inutile de dire que ce candidat n’était pas embauché. “Je pense que ce réalisateur est actuellement en prison”, a plaisanté le producteur.

Heureusement, Elfe n’a jamais risqué d’être mis en prison pour le cinéma. Pour célébrer deux décennies de pitreries de Buddy l’Elfe, nous avons parcouru nos archives pour trouver les meilleurs Elfe-des histoires liées que nous avons apprises des acteurs et de l’équipe du film bien-aimé. Prenez un bol de Les pâtes préférées de mon pote et creusez.

Jim Carrey n’était le copain de personne

Jim Carrey dans Le spectacle de Truman. (Photo : Paramount/avec la permission d’Everett Collection) (©Paramount/avec la permission d’Everett Collection)

Selon la tradition hollywoodienne, lorsque le film de David Berenbaum Elfe le scénario a été diffusé pour la première fois dans la ville vers 1993, Jim Carrey était le principal candidat jouer à Buddy, surtout après le doublé de Ace Ventura : détective pour animaux de compagnie et Le masque l’année suivante a fait de lui l’acteur comique le plus demandé de l’industrie. Mais au moment où Komarnicki et son partenaire de production, Jon Berg, ont acquis le scénario et monté le film au New Line Cinema, ils avaient quelqu’un d’autre en tête.

“Jon et moi avons lu le scénario très près l’un de l’autre, en fait assis l’un sur les genoux”, a-t-il plaisanté. “Dès que nous l’avons lu, il a dit ‘Will’ et j’ai dit ‘Ferrell’. Il ne faisait aucun doute que ce scénario était destiné à une seule personne. »

A cette époque, la star de Ferrell était en plein essor grâce à son statut de Saturday Night Livele voleur de scène résident de , ainsi que des tours de soutien mémorables dans des films comme Vieille école. Elfe a fini par être le film qui a consolidé sa célébrité, et Komarnicki insiste sur le fait que Carrey n’a jamais été en lice malgré son pouvoir de star toujours puissant. “Pour nous, ça a toujours été Will.”

La chanson ne reste pas la même

Il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Zooey Deschanel chanter la version de “Bébé, il fait froid dehors” qui ravit Buddy. Mais dans une interview en 2021 avec Yahoo Entertainment, le Nouvelle fille La star a plaisanté en disant qu’elle était “probablement leur cinquième choix” pour le rôle de Jovie. “Je n’étais pas une personne connue, mais [Jon Favreau] Je voulais que celui qu’ils choisissent soit quelqu’un qui ait une compétence spéciale. »

Après avoir imaginé que la compétence particulière de Jovie pourrait être le skateboard – basée sur le fait que l’un des rivaux de Deschanel pour le rôle avait quelques tours à la Tony Hawk dans son sac – Favreau a eu un moment d’eurêka après l’avoir entendue chanter. Instantanément, le talent de Jovie est devenu celui d’un crooner de cabaret spécialisé dans les chansons d’une époque plus ancienne. “Jon savait que je pouvais chanter ce genre de musique à l’ancienne, [because] J’ai fait un numéro de cabaret”, a expliqué Deschanel. “Alors il a adapté ce rôle à moi.”

Favreau a opté pour la chanson de Frank Loesser de 1944 “Baby, It’s Cold Outside”, car c’était un duo que Deschanel et Ferrell pouvaient chanter, créant ainsi le premier lien entre leurs personnages. Mais au cours des 60 années écoulées depuis que cette chanson a été écrite, elle est devenue une sorte de paratonnerre pour la controverse en raison de paroles interprétées comme prédatrices.

“Cette chanson a été légèrement annulée”, a admis Deschanel, ajoutant que Favreau lui avait spécifiquement demandé de chanter “la partie prédateur” pour faire ElfeLa version de est plus moderne. “Quand vous voyez des gens la jouer, c’est censé être timide. Mais bien sûr, quand vous regardez les paroles à travers l’objectif d’aujourd’hui et que vous y pensez simplement comme une chanson pop, ce n’est pas une chanson qui serait écrite maintenant. Elle a été écrite comme deux personnages qui correspondent en grande partie à l’époque où ils ont été écrits et certainement pas comme nous voulons apprendre à nos jeunes hommes à être.

Le camée furtif de Peter Billingsley

Voici une histoire de Noël pour vous : Ralphie Parker a apparemment grandi pour devenir employée dans l’atelier du Père Noël. Deux décennies après avoir convoité une «carabine à air comprimé Red Ryder, à action carabine, à 200 coups, avec une boussole dans la crosse et ce truc qui indique l’heure», dans le favori de Bob Clark de 1983, l’ancien enfant star Peter Billingsley a fait un ultra- brève apparition dans Elfe gracieuseté de son ami et futur Homme de fer collaborateur, Favreau.

“Jon faisait Elfe et il [said], ‘Hé, tu ferais une petite apparition sur ce truc ?’ Billingsley a déclaré à Yahoo Entertainment en 2022. “Et je plaisantais [at first]. Je me suis dit : ‘Vous savez, vous ne pouvez pas simplement profiter de la magie de Noël.’ Il dit : ‘Je veux la magie de Noël !'”

Billingsley a refusé d’être crédité pour sa brève apparition et Favreau a tenté de répondre au désir d’anonymat de son ami en peaufinant son audio. “Certaines personnes ont commencé à découvrir, moi y compris, que Jon élevait la voix en post-production”, a expliqué l’acteur/producteur. “C’est pour ça que je ne parle même pas moi-même. Il a fait monter la voix de tous les elfes, donc je suis plutôt bien caché là-dedans.” Bien caché… à l’exception du baby blues inimitable de Ralphie, bien sûr.

Le costume a fait l’elfe

Buddy (Ferrell) profite d’un petit-déjeuner de champions à Elfe. (Photo : Nouvelle ligne/avec la permission d’Everett Collection) (©New Line Cinema/avec la permission d’Everett Collection)

Ferrell portait une demi-douzaine de costumes de Buddy pendant le tournage Elfe. Et en 2021, l’une de ces tenues – le costume « Hero-1 » qui a été utilisé pour tous les essayages de l’acteur – s’est vendue lors d’une vente aux enchères du Prop Store pour près de 300 000 $. “Nous l’avons utilisé tout au long des essayages, en le peaufinant et en veillant à ce qu’il soit parfait”, Elfe a déclaré la costumière Laura Jean Shannon à Yahoo Entertainment avant la vente aux enchères. “Cela ne veut pas nécessairement dire qu’il est impeccable ! C’est celui qui, selon nous, était le mieux adapté.”

Selon Shannon, le look de Buddy était basé sur le folklore ancien des nations nordiques, ainsi que sur des modèles d’elfes plus récents issus d’émissions spéciales Rankin-Bass des années 60 comme Rudolph le renne au nez rouge. Et elle a utilisé une véritable construction d’époque pour produire la combinaison, même si cela ajoutait du temps et des dépenses.

“Nous n’avons utilisé que des choses qui existaient au début du siècle, nous avons donc fait des coutures violonées sur sa veste, ce qui est un retour à la manière historique de construire une veste pour homme avec les pans. [in the back] et la coupe sur le devant”, a expliqué Shannon. “Et la veste fermée avec un crochet et un œillet [fasteners] jusqu’au bout. Je voulais vraiment éviter le bruit du velcro ! Il était vraiment important pour moi que ce soit ce costume intemporel confectionné par de petites mains d’elfes qui le faisaient depuis des siècles. »

Ferrell a refusé un gros salaire pour Elfe 2

Ferrell et Jon Favreau sur le tournage de Elfe. (Photo : Nouvelle ligne/Avec l’aimable autorisation d’Everett Collection) (©New Line Cinema/avec la permission d’Everett Collection)

Apparemment, tu peut mettre un prix au succès. Après Elfe a explosé, New Line a approché Ferrell avec un montant inconcevable pour jouer dans Elfe 2 — 29 millions de dollars. Mais l’acteur les a tout aussi inconcevablement refusés.

“J’aurais dû promouvoir le film d’un point de vue honnête, ce qui aurait été du genre : ‘Oh non, ce n’est pas bon. Je ne pouvais tout simplement pas refuser autant d’argent'”, Ferrell a dit Le journaliste hollywoodien il y a deux ans. “Et je me suis demandé : ‘Puis-je vraiment dire ces mots ? Je ne pense pas que je puisse le faire, donc je suppose que je ne peux pas faire le film.'”

Fait intéressant, en 2020, Caan a proposé une explication alternative pour expliquer pourquoi Elfe 2 Cela ne s’est pas produit, révélant que Ferrell et Favreau “ne s’entendaient pas” pendant la production. (Le parrain star est décédée l’année dernière.) “‘Nous allions le faire et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, j’ai enfin eu un film en franchise, je pourrais gagner de l’argent, laisser mes enfants faire ce qu’ils veulent faire'”, Caan dit dans une émission de radio de Cleveland. “Will voulait le faire, [but] il ne voulait pas du réalisateur [Favreau], et il l’avait dans son contrat. C’était une de ces choses. »

Elfe est actuellement disponible en streaming sur Max