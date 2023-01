Le producteur de Coronation Street taquine une affaire de choc qui explosera en juin

Le patron de SOAP, Iain MacLeod, a taquiné quelques scénarios dramatiques qui devraient être diffusés sur nos écrans dans les mois à venir.

Une dame de haut niveau de Coronation Street se lancera dans une affaire choquante avec un voyou des pavés.

Getty – Contributeur

Un personnage de Corrie préféré des fans se lancera dans une affaire choquante[/caption] TVI

Et elle tombera amoureuse de Damon Hay[/caption] TVI

Le voyou a secoué les pavés ces dernières semaines[/caption]

Jacob Hay était prêt à abandonner ses anciennes habitudes de trafic de drogue et à se ressaisir.

Mais l’arrivée de son ex-père, Damon Hay, bouleverse tous ses plans.

Comme en témoignent les téléspectateurs d’ITV, le nouveau venu interprété par Ciarán Griffiths ne sert à rien.

Et selon le producteur de Corrie, Iain MacLeod, Damon apportera beaucoup plus de problèmes de cœur à un personnage féminin populaire.

Ce dernier tombera amoureux de Damon au début de l’été 2023.

“Il y a quelque chose à propos d’un mauvais garçon qui n’est pas là”, a déclaré Iain en parlant au Sun.

Le producteur a déclaré que l’affaire aurait des “conséquences profondes” dans les pavés.

“Au fil de l’année, il a une attirance magnétique pour un personnage féminin remarquable de haut niveau qui finit par se faire tourner la tête, ce qui a de lourdes conséquences.”

Iain MacLeod a ajouté que les scénarios de juin sont en préparation et comprendront une accumulation menant à une explosion colossale dans le scénario d’amour de Damon.

“Vraiment enthousiasmé par la présence de Ciaran”, a poursuivi Iain, “tout comme Damon, il a un sens du danger et du magnétisme dans sa performance.”

“Des trucs vraiment captivants. Nous sommes heureux de l’avoir.

Mais sur qui Damon pourrait-il jeter son dévolu ?

Bien que cela reste à voir, les téléspectateurs ont été avertis d’attendre beaucoup de drame de sa part.

“Il est dangereux, il peut d’abord sembler plus sophistiqué que son frère Harvey, c’est un instrument moins contondant”, a ajouté Iain.

NOUVELLES DE LA RUE DU COURONNEMENT Tout ce que vous devez savoir sur Coronation Street Nouveau, départ et retour du casting de Coronation Street

Les lieux de tournage de Coronation Street dévoilés

Tous les derniers spoilers de Coronation Street

Les meilleurs morceaux de Coronation Street

“Mais ce que nous découvrons dans un avenir pas trop lointain, c’est que

un placage plus poli et jovial masque quelque chose d’aussi dangereux et brutal que Harvey.

Comme mentionné ci-dessus, Damon ramène son fils Jacob dans des affaires risquées, tandis que le garçon cherchait désespérément à rester dans le droit chemin.

Il a également récemment repris le Bistro car Leanne et Nick avaient peur pour leurs finances.

Que réserve Damon aux habitants de Weatherfield ?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi à partir de 20h sur ITV.

TVI

Quel chaos apportera Damon ?[/caption] TVI

Et comment Jacob s’en sortira-t-il ?[/caption]