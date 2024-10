Le producteur de Chris Brown, Roccstar, le défend contre le prochain documentaire sur la « violence »

Lire du contenu vidéo



Chris Brun sera jugé devant le tribunal de l’opinion publique lorsque ID diffusera son documentaire « Histoire de la violence » à son sujet le 27 octobre… une attaque criminelle contre la vérité, affirme son producteur de longue date Roccstar!!!

TMZ Hip Hop s’est associé à Roccstar en dehors des Living Legends Foundation Awards, et il pense catégoriquement qu’Investigation Discovery fait de Chris Brown une victime avec son exposé sur un comportement présumé.

Roccstar dit qu’il a enregistré 5 albums de Chris Brown contenant certains de ses plus grands succès au cours de sa carrière et le décrit comme le gars le plus gentil qui puisse l’être… aucune idée d’où viennent ces allégations !!!





Chris se prépare pour la partie internationale de sa tournée « 11:11 » — et Roccstar nous dit que ce n’est pas une surprise que les rumeurs commencent à circuler tout d’un coup… plus d’argent, plus de problèmes !!!

La bande-annonce de « Chris Brown: A History of Violence » couvre les statistiques de violence domestique en Amérique et semble interviewer des victimes présumées aux mains de Breezy, mais Roccstar dit que ce ne sont que des casquettes et des tactiques pour faire tomber le gars le plus talentueux du jeu !! !