Le producteur de CBC Michael Finlay décède après avoir agressé Danforth

Un producteur de radio de longue date de CBC qui a été victime d’une agression aléatoire à Toronto la semaine dernière est décédé, confirme le diffuseur public.

Mercredi, le porte-parole de la CBC, Chuck Thompson, a identifié la victime de l’agression, sur les avenues Danforth et Jones le 24 janvier, comme étant l’ancien producteur Michael Finlay.

Thompson a déclaré que Finlay était décédé mardi des suites de blessures subies lors de l’incident.

La semaine dernière, la police a déclaré qu’un suspect marchait le long de l’avenue Danforth lorsqu’il a rencontré la victime et l’a agressé. La victime est tombée au sol et a été grièvement blessée.

Mercredi matin, la police a confirmé que la victime était “tragiquement” décédée, mais n’a fourni aucun autre détail.

“Michael restera dans les mémoires comme un conteur, documentariste et monteur exceptionnel”, a déclaré Thompson. “Il a parcouru le monde en produisant des documentaires radio pour plusieurs programmes, mais plus particulièrement pour Sunday Morning. Si vous avez travaillé sur un documentaire avec Michael, vous connaissaient le summum de l’artisanat.”

Dans le communiqué, la CBC a déclaré que Finlay avait passé 31 ans avec le radiodiffuseur public avant de prendre sa retraite en 2010.

La déclaration note que Finlay a été la «force motrice» du programme documentaire «Dispatches», et a également travaillé comme monteur à «The World at Six» pendant son séjour à la CBC,

“Michael avait de fortes convictions sur l’écriture, l’histoire et la structure. Tous les journalistes avec lesquels il a travaillé ont dit que leur histoire avait été améliorée grâce à Michael”, indique le communiqué.

La police n’a pas désigné l’agression comme un homicide à ce stade et a déclaré qu’une autopsie devra être effectuée.

La police a précédemment publié une image de surveillance d’un suspect dans l’enquête sur l’agression, qui reste en suspens.

Le suspect est décrit comme un homme, mesurant environ six pieds et dans la vingtaine avec une silhouette mince. Il a été vu pour la dernière fois portant un masque en papier rouge avec des flammes dessus, un pull noir et un pantalon noir.