Le producteur de CBC Michael Finlay décède après avoir agressé Danforth

Un producteur de radio de longue date de CBC qui a été victime d’une agression aléatoire à Toronto la semaine dernière est décédé, confirme le diffuseur public.

Mercredi, le porte-parole de la CBC, Chuck Thompson, a identifié la victime de l’agression, sur les avenues Danforth et Jones le 24 janvier, comme étant l’ancien producteur Michael Finlay.

Thompson a déclaré que Finlay était décédé mardi des «complications médicales» à la suite de l’attaque.

“Michael restera dans les mémoires comme un conteur, documentariste et monteur exceptionnel”, a déclaré Thompson dans le communiqué. “Il a parcouru le monde en produisant des documentaires radio pour plusieurs programmes, mais plus particulièrement pour Sunday Morning. Si vous avez travaillé sur un documentaire avec Michael, vous expérimentiez le summum de l’artisanat.”

La police a précédemment déclaré qu’un suspect marchait le long de l’avenue Danforth vers 15 h 35 le 24 janvier lorsqu’il a rencontré un autre homme, maintenant compris comme étant Finlay, et l’a agressé. La victime est tombée au sol et a été grièvement blessée.

La police de Toronto a publié une nouvelle photo du suspect dans l’agression de Danforth le 1er février 2023. (Fourni)

Mercredi matin, la police a confirmé que la victime était “tragiquement” décédée, mais n’a fourni aucun autre détail.

La police n’a pas désigné l’agression comme un homicide à ce stade et a déclaré qu’une autopsie devra être effectuée avant qu’une telle désignation ne soit faite.

“Personne ne semble savoir autre chose qu’il se réveillait en faisant du shopping sur le Danforth la semaine dernière au milieu de l’après-midi et que quelqu’un est juste venu derrière lui et l’a jeté au sol puis a disparu. C’est tout ce que j’ai entendu », a déclaré Frank Koller, qui a travaillé avec Finlay à la CBC, à CTV News Toronto mercredi.

Dans le communiqué, CBC a déclaré que Finlay avait passé 31 ans avec le diffuseur public avant de prendre sa retraite en 2010.

Un suspect dans une agression dans le quartier de Greektown à Toronto le mois dernier est montré. (Service de police de Toronto)

La déclaration note que Finlay a été la “force motrice” du programme documentaire “Dispatches”, et a également travaillé comme éditeur à “The World at Six”.

Koller a travaillé avec Finlay pendant environ 20 ans mais avait perdu le contact avec lui depuis sa retraite. Il a dit que même si Finlay avait la réputation d’être un « maniaque absolu », il était finalement quelqu’un avec qui la plupart des journalistes voulaient travailler parce qu’il « avait amélioré votre journalisme ».

«Quand est venu le temps de faire réviser vos histoires avant qu’elles ne soient diffusées, vous espériez en quelque sorte que Michael serait celui qui ferait le processus de vérification. Cela faisait souvent mal quand il en avait fini avec vous, mais vous saviez constamment que l’histoire serait meilleure pour cela », a-t-il déclaré. “Il aimait la langue anglaise et il vous a aidé à transmettre la langue anglaise d’une manière qui a amélioré votre journalisme.”

Koller a déclaré avoir fait la connaissance de Finlay alors qu’il travaillait comme correspondant pour CBC en Asie, à partir de 1985.

Il a dit qu’il se souvenait de son ancien producteur comme de quelqu’un qui “semblait tout savoir” et “tout le monde”.

“Il ne repartait jamais de zéro sur une histoire et un petit drapeau se déclenchait et il disait que c’était quelque chose que nous devions surveiller”, a-t-il déclaré. “Je me souviens que nous allions en Chine en 1989 pour faire des reportages sur l’économie et quelques heures seulement avant notre départ, Michael est venu et a dit:” Il y a un vieil homme politique chinois qui est décédé et les étudiants se tournent vers le centre-ville par centaines. .’ Il a dit “dès que vous y serez, vous devriez vérifier cela” et bien sûr, c’était le tout premier début de ce qui allait devenir les manifestations de Tiananmen (place).

La police a publié une image de surveillance d’un suspect dans l’enquête sur l’agression, qui reste en suspens.

Le suspect est décrit comme un homme, d’environ six pieds de haut et dans la vingtaine avec une carrure mince. Il a été vu pour la dernière fois portant un masque en papier rouge avec des flammes dessus, un pull noir et un pantalon noir. L’attaque n’est que le dernier incident de violence aléatoire apparente à Toronto ces dernières semaines.

Le 20 janvier, une femme de 89 ans a également été bousculée alors qu’elle marchait sur un trottoir du centre-ville de Toronto. Elle a ensuite été déclarée morte et un suspect a été accusé d’homicide involontaire dans sa mort.

“C’est une tragédie, il n’y a pas d’autre mot pour la décrire et quand vous entendez parler de ces tragédies, je ne peux que parler pour moi, cela souligne ma propre détermination à essayer de faire mieux en matière de sécurité dans les rues, de programmes pour s’attaquer aux causes profondes de ces choses et faire mieux en ce qui concerne certaines des autres circonstances contributives sous-jacentes également », a déclaré mercredi le maire John Tory aux journalistes, interrogé sur l’incident de Greektown.