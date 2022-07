Le producteur de Brahmastra, Karan Johar, annule la tendance “Bollywood est fini” en la qualifiant de “non-sens”

Le cinéaste Karan Johar s’est ouvert sur la pêche à la traîne négative et a annulé la tendance “Bollywood est fini” en l’appelant “non-sens”. Tout en interagissant avec PTI, Karan a parlé de la période ennuyeuse de Bollywood et a déclaré que les bons films trouveront toujours leur place. “(Bollywood est terminé) n’est qu’un non-sens et des ordures. Les bons films fonctionneront toujours. Gangubai Kathiawadi et Bhool Bhulaiyaa 2 ont fait des chiffres énormes. Nous avons également fait des chiffres sur Jug Jugg Jeeyo. Les films qui ne sont pas bons ne peuvent jamais fonctionner et ils n’ont jamais travaillé. a déclaré Johar.

Bien qu’il y ait eu d’énormes déceptions au box-office, comme Bachchhan Paandey, Runway 34, Heropanti 2 et le plus récent Shamshera, Karan a parié sur les prochains films des biggies. “Maintenant, nous avons de nombreux grands films à venir. Nous avons Laal Singh Chaddha, Raksha Bandhan et Brahmastra. Ensuite, il y a le film de Rohit Shetty (Cirkus) et enfin, nous terminons l’année avec un film de Salman Khan (Bhaijaan précédemment intitulé Kabhi Eid Kabhi Diwali). Il y a tellement de choses à attendre. Nous avons tout l’amour, nous avons juste besoin de créer le bon contenu pour le créer.

La dernière production de Johar, JugJugg Jeeyo, a également réussi à impressionner les masses et a continué à gagner plus de Rs 100 crores au box-office mondial. Le producteur pense qu’il est devenu difficile d’amener le public dans les cinémas : “Amener le public dans une salle de cinéma n’est plus facile. Vous devez vous assurer que votre film, votre bande-annonce et votre campagne sont passionnants pour réussir à obtenir ces chiffres. Vous êtes à la hauteur de votre propre réputation. Est-ce le stress ? Peut-être. Mais c’est plus un défi et j’aime relever des défis. Karan a soutenu Brahmastra de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, qui sortira en salles le 9 septembre. Johar fera également son retour en tant que réalisateur avec Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, qui est prévu pour l’année prochaine.