Le producteur de BMF se dirige vers des écrivains en grève dans un SUV

Qu’est-ce au sens littéral Rapide et furieux se passe ici? Une ligne de piquetage pacifique de la WGA est devenue effrayante après un BMF producteur s’est précipité vers deux écrivains de piquetage.

Les détails de l’incident sont apparus après l’écrivain Brian Egeston partagé l’expérience terrifiante. Lui et son collègue écrivain Gabrielle Alexandre Garza a échappé de peu aux blessures et à la mort prétendument aux mains de BMF producteur Ian Woolf.

Egeston s’est rendu sur Twitter pour raconter le moment où le SUV de Woolf s’est précipité vers eux. Il a dit que c’était « comme si c’était une arme et a claqué les freins à moins de six pieds des écrivains ».

Garza, un capitaine de grève, a cosigné les revendications d’Egeston. Il a noté qu’ils se tenaient sur un trottoir public – pas dans la voie de circulation. Soudain, Woolf aurait mis le gaz. Garza a déclaré que Woolf visait les grévistes avec un regard mortel. Il se souvient que le producteur en chef « nous regardait directement tout le temps et gardait le véhicule pointé vers nous ».

Ian Woolf aurait dit qu’il avait essayé de « faire peur » aux écrivains après avoir affirmé qu’il ne les avait pas « vus » sur le trottoir

Il soutient également qu’il a enregistré des preuves pour prouver que Woolf tentait de les « effrayer ». Egeston soutient que les actions de Woolf étaient clairement une « tactique de peur et d’intimidation ». Une tactique que Woolf aurait utilisée plus d’une fois ce jour-là.

Gabrielle dit qu’après l’arrêt de Woolf, le producteur l’a regardé dans les yeux alors qu’il « appuyait une fois de plus sur l’accélérateur, suivi des freins, et dérapait encore plus près de nous ».

Woolf a-t-il eu un flash-back Good Ol ‘Boy quand il a vu des manifestants Black et Latinx?

Il affirme que Woolf a admis: « J’essayais de vous faire peur » après avoir d’abord dit: « Je ne vous ai pas vu les gars. »

Gabrielle a également noté qu’il avait vu des cascadeurs presque avoir de vrais accidents de cette façon. Même Woolf prétendant qu’il allait frapper les écrivains a mis leur vie en danger.

« J’ai vu des cascadeurs qualifiés rater leurs marques. La différence entre être sur le point de frapper quelqu’un et le frapper réellement est mince comme un rasoir. Il a ajouté: «Sa manœuvre aurait pu tuer. Clair et simple.

Garza et Egeston sont des minorités, tandis que Woolfe est un homme blanc. Cette dynamique réveille des émotions anciennes mais poignantes alors que la lutte pour l’égalité semble sans fin.

Son tweet a poursuivi: « J’ai ressenti la haine et l’agression de scénarios similaires à Ahmaud Arbery, George Floyd et d’autres qui ont été blessés par des oppresseurs remplis de haine. » Dans un tweet séparé, Egeston a ajouté : « M. Woolf, cette tactique de peur et d’intimidation pue les bergers allemands, les tuyaux d’arrosage, les briques et la chair brûlée. Ça pue la pire des haines. Une haine qui nous divise continuellement en tant que peuple.

Egeston a également partagé une photo de Woolf dans son tweet initial qui disait : « UNE LETTRE OUVERTE À L’HOMME QUI M’A PRESQUE TUÉ SUR LA LIGNE DE PICKET DE LA WGA AUJOURD’HUI.

Lionsgate suspend Ian Woolf après avoir prétendument tenté de frapper des écrivains en grève avec sa voiture

Suite à l’incident, Lionsgate a ouvert une enquête.

« Nous prenons au sérieux les actes d’intimidation et les menaces de violence et enquêtons de manière approfondie », a déclaré Lionsgate à Deadline dans un communiqué. « Alors que nous continuons à enquêter, nous avons renvoyé chez lui l’individu impliqué. »

Un représentant de la WGA (Writers Guild of America) a déclaré que ceux qui participaient aux manifestations ne devraient pas avoir à s’inquiéter des menaces de violence et que Woolf devrait être tenu responsable de son comportement.

« Les travailleurs ne devraient pas être menacés de blessures physiques lorsqu’ils exercent leur droit de manifester publiquement et de piqueter contre des salaires et des conditions de travail injustes. Quiconque blesse ou menace de blesser un membre ou un partisan de la Writers Guild sur une ligne de piquetage doit être tenu responsable de ses actes », indique le communiqué.

BMF a été créé par le producteur exécutif Curtis « 50 Cent » Jackson. Le rappeur a récemment annoncé sortie Starz en raison du « racisme » et n’a pas encore commenté l’incident.