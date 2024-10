Une société de production pour Coureur de lame 2049 a poursuivi Tesla, qui aurait introduit des images du film dans un générateur d’images d’intelligence artificielle pour créer du matériel promotionnel sans licence.

Alcon Entertainment, dans un procès intenté lundi devant un tribunal fédéral de Californie, accuse Elon Musk et sa société de véhicules autonomes d’avoir détourné la marque du film pour promouvoir son robotaxi lors d’un dévoilement fastueux plus tôt ce mois-ci. Le producteur dit qu’il ne veut pas Coureur de lame 2049 être affilié à Musk en raison de ses « opinions politiques et sociales extrêmes », soulignant les efforts en cours avec des partenaires potentiels pour une prochaine série télévisée.

La plainte, qui porte plainte pour violation du droit d’auteur et fausse approbation, désigne également Warner Bros. Discovery pour avoir prétendument facilité le partenariat.

« Toute marque prudente envisageant un partenariat avec Tesla doit prendre en compte le comportement massivement amplifié, hautement politisé, capricieux et arbitraire de Musk, qui vire parfois au discours de haine », indique la plainte. « Alcon ne voulait pas que BR2049 soit affilié à Musk. »

Tesla s’est associé à Warners pour la vitrine du robotaxi, qui a été réalisée à partir d’un studio, indique le procès. Lors de la présentation, Musk est monté sur scène dans un « cybercab » avant de montrer l’image d’un personnage masculin vêtu d’un trench-coat alors qu’il observe les ruines abandonnées d’une ville baignée dans une lumière orange brumeuse. Dans le coin supérieur gauche, les mots « Not This » apparaissent superposés sur une partie du ciel.

Cette image était « clairement destinée à être lue visuellement » comme une véritable image fixe de Coureur de lame 2049La séquence emblématique du personnage de Ryan Gosling explorant un Las Vegas en ruine. Alcon affirme qu’il a été créé en copiant des images du film et en incitant un générateur d’images d’IA à en faire une réplique malgré le refus clair de l’entreprise des droits de licence.

Musk a directement fait référence à l’épopée de science-fiction de Denis Villeneuve dans ses remarques. « Vous savez, j’adore « Blade Runner », mais je ne sais pas si nous voulons cet avenir », a-t-il déclaré. « Je crois que nous voulons ce plumeau qu’il porte, mais pas, euh, pas la sombre apocalypse. »

Le procès cite un accord, dont les détails sont inconnus d’Alcon, selon lequel Warners louerait ou accorderait une licence à Tesla pour l’espace du studio, l’accès et d’autres matériels pour l’événement. Alcon allègue que l’accord comprenait des éléments promotionnels permettant à Tesla d’associer ses produits à des films WBD.

WBD était le distributeur national d’Alcon pour la sortie 2017 de Blade Runner 2049. Il dispose de droits de licence de clips limités, mais pas pour l’événement télévisé en direct de Tesla, affirme le procès. Alcon affirme n’avoir été informé de l’accord avec la marque que le jour du dévoilement.

Selon la plainte, Musk a fait savoir à WBD qu’il souhaitait associer le robot-taxi au film. Il a demandé à l’entreprise l’autorisation d’utiliser une image directement tirée du film, ce qui a incité un employé à envoyer une demande d’autorisation d’urgence à Alcon puisque les droits internationaux seraient impliqués, selon le procès. Le producteur a refusé, ce qui a encouragé la création d’images IA.

« Tous les accusés ont participé à sa création et à son affichage lors de la présentation lors de l’événement, à partir d’un bâtiment et d’un studio appartenant à la WBDI, sur des écrans vidéo appartenant à la WBDI et en utilisant autrement une infrastructure technologique appartenant à la WBDI, exploitée par ou dans en collaboration avec les employés de Tesla, tous agissant en tout ou en partie sous la direction et le contrôle de Musk », indique la plainte.

Alcon demande des dommages-intérêts non précisés, ainsi qu’une ordonnance du tribunal interdisant à Tesla de distribuer davantage le matériel promotionnel litigieux.