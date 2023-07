Le producteur de Bawaal Sajid Nadiadwala révèle pourquoi le film de Varun Dhawan et Janhvi Kapoor sort directement sur OTT

Dimanche, les créateurs de Bawaal avec Janhvi Kapoor et Varun Dawan ont dévoilé la bande-annonce du film produit par Sajid Nadiadwala. Le drame romantique qui est sur le point de sortir sur Prime Video tourne autour d’Ajay Dixit, un professeur d’histoire ordinaire mais populaire au lycée Ajay Dixit, également connu sous le nom d’Ajju bhaiya, qui jouit d’une mini-célébrité dans sa ville, grâce à la fausse image qu’il a construite. lui-même.

Les fabricants ont lancé la bande-annonce lors d’un grand événement organisé à Dubaï. Lors de la conférence de presse, le producteur du film Sajid Nadiadwala a révélé pourquoi il avait choisi de sortir le film directement sur la plateforme OTT. Il a déclaré: «Nous avons commencé ce film il y a environ un an et lorsque nous parcourions le matériel et après avoir vu la sortie, après avoir vu le montage, nous avons tous pensé que cela devrait être vendu à l’international en une seule journée. Simultanément dans toutes les langues.





Il a ajouté: «Et nous avons tous accepté nos rôles. Enfin, nous avions un excellent partenaire comme Amazon. C’est tellement bouleversant de voir ce film sortir dans plus de 200 pays. Sajid Nadiadwala a déclaré : « Bawaal est une histoire qui sera considérée comme une épopée dans les temps à venir, et elle mérite vraiment d’être regardée et appréciée par le public du monde entier. Notre partenariat avec Prime Video pour présenter le film en avant-première dans plus de 200 pays et territoires, et maintenant le lancement de la bande-annonce dans la magnifique ville de Dubaï, témoigne de notre ambition d’atteindre un public mondial. Nous sommes ravis d’être ici à Dubaï aujourd’hui et nous avons hâte de voir le monde tomber amoureux de Bawaal, lors de sa première sur Prime Video le 21 juillet.

Le réalisateur Nitesh Tiwari a ajouté: «Les grandes histoires d’amour méritent d’être vécues et elles trouvent toujours un moyen d’atteindre un public. Au fil des ans, certaines de ces histoires sont devenues de véritables épopées, non pas à cause d’une échelle grandiose, mais à cause de l’essence déchirante et déchirante qui fait ressentir chaque émotion au public. Bawaal est un film indien qui plaira au public du monde entier. Cela vous fera ressentir le trac de la nervosité, la joie de l’unité, la douleur de la séparation, et bien plus encore.

Il a mentionné: « Varun et Janhvi ont brillamment interprété les rôles d’Ajju et de Nisha, vous emmenant dans un voyage de la petite ville de l’Inde à l’Europe, qui laissera une marque indélébile dans vos cœurs et votre esprit. » Bawaal sera diffusé sur Prime Video le 21 juillet.

Lire|Bande-annonce de Bawaal : Varun Dhawan et Janhvi Kapoor combattent leur « conflit intérieur » dans le réalisateur de Nitesh Tiwari