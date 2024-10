Le producteur de Adult Swim affirme que la qualité d’Uzumaki a baissé parce que l’équipe de production a été « fauchée » et que la série a été diffusée au lieu d’être annulée « par respect pour le travail acharné »

Kirie (Uki Satake) fait une découverte surprenante sur Azami (Mariya Ise) dans Uzumaki Épisode 1 (2024), Production IG

Selon le patron de Toonami et producteur d’Adult Swim, Jason DeMarco, alors que la nouvelle adaptation animée du réseau de Uzumaki constate une baisse de qualité embarrassante après son premier épisode, il a estimé que diffuser la série dans cet état était mieux que de tout regrouper et de manquer de respect au « travail acharné » de son équipe de production.

Azami (Mariya Ise) révèle sa cicatrice en forme de spirale dans Uzumaki Episode 1 (2024), Production IG

EN RELATION: Adult Swim retire définitivement les épisodes d’Aqua Teen Hunger Force et de The Boondocks « en raison de sensibilités culturelles »

Produit en collaboration entre le studio d’animation japonais Production IG et le bloc de programmation télé américain Adult Swim, le film de quatre épisodes Uzumaki a promis non seulement de fournir aux téléspectateurs une adaptation animée du manga d’horreur éponyme de Junji Ito, mais de le faire avec un style esthétique qui donnerait l’impression que l’art du mangaka emblématique était sorti directement de la page.

Bien qu’il s’agisse d’une ambition certes grande, après une période de développement de cinq ans marquée par des retards, lorsque la série a finalement été présentée au public japonais le 29 septembre, il est apparu que ses équipes de production respectives avaient réellement réussi à tenir leurs promesses, avec le premier épisode. époustouflant le public avec l’habileté et le dévouement dont il a fait preuve en recréant à la fois le style artistique fondateur d’Ito et l’atmosphère « effrayante » prévue.

Azami (Mariya Ise) est complètement engloutie par sa spirale dans Uzumaki Épisode 1 (2024), Production IG

Et puis, une semaine plus tard, est arrivé l’épisode 2.

Lors de sa première diffusion le 6 octobre, les fans ont été déconcertés de découvrir que même si son prédécesseur avait présenté certaines des meilleures animations de mémoire récente, pas même une idée de cette qualité n’était présente dans son suivi.

Comme on le voit ci-dessous, plutôt qu’un traitement complexe du travail d’Ito, le deuxième épisode était plutôt une classe de maître sur les raccourcis, son temps d’exécution étant rempli de cycles d’exécution mal chronométrés :

Personnages hors modèle :

Et des animations à faible nombre d’images :

CONNEXES : Junji Ito s’associe aux studios Fangoria pour adapter son manga d’horreur « Bloodsucking Darkness » pour l’action en direct

Au milieu d’un déluge de critiques et de questions du public concernant ce déclassement, DeMarco susmentionné a consulté son compte personnel Bluesky le 7 octobre pour donner un aperçu de toute l’affaire.

Dans un fil de discussion maintenant supprimé, apparemment en réponse à un commentaire fait par un autre utilisateur concernant le contrecoup, le responsable de Toonami a affirmé : « C’est bon, nous savions que cela arriverait. Je ne peux pas parler de ce qui s’est passé, mais nous avons été foutus et les options étaient A) Ne pas terminer et ne rien diffuser et appeler cela une perte, B) Il suffit de terminer et de diffuser l’Ep 1 et de le laisser incomplet ou C) Exécuter les quatre, les verrues et tout. Par respect pour le travail acharné, nous avons choisi C. »

Katayama (Katsutoshi Matsuzaki) prend une apparence plus semblable à celle d’un escargot dans Uzumaki Episode 2 (2024), Production IG

« Après avoir attendu si longtemps, il est logique que les gens soient en colère », a-t-il poursuivi. «Malheureusement, je ne peux pas leur dire à qui rejeter la faute… mais quelqu’un est définitivement en faute ici, et nous avons tous dû faire de notre mieux lorsque les choses ont implosé. Peut-être que d’autres auraient fait des choix différents. Nous avons fait de notre mieux avec ce que nous avions. »

Mettant fin à son fil de discussion, DeMarco a finalement affirmé : « Mais encore une fois, beaucoup de gens ont travaillé très dur sur cette série et je ne pensais pas que les actions d’une ou deux personnes seulement devraient être la raison pour laquelle elle n’a jamais vu le jour. .»

« Peut-être que ce n’est pas le bon choix, je n’en sais vraiment pas », a-t-il conclu. « Mais ces gens ont le droit d’être agacés et déçus. Je suis content que tu l’apprécies.

Jason DeMarco via Bluesky

Les deux derniers épisodes de Production IG et Adult Swim’s Uzumaki des ratés devraient avoir lieu au cours des deux prochains dimanches, le 13 et le 20 octobre.

SUIVANT : L’adaptation en film d’animation de la comédie Shonen Jump Gag « Me & Roboco » reportée à 2025 « pour améliorer encore la qualité du film »

En savoir plus sur :Anime