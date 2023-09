Le producteur d’aluminium Alcoa nomme William Oplinger au poste de président-directeur général

Producteur d’aluminium Alcoa a annoncé lundi que la société avait nommé William Oplinger au poste de nouveau président et chef de la direction, avec effet immédiat.

Oplinger, 56 ans, a également rejoint le conseil d’administration. Il a succédé à Roy Harvey, qui occupera désormais le poste de conseiller stratégique du PDG jusqu’à la fin de l’année, selon un rapport. communiqué de presse de l’entreprise. Oplinger était vice-président exécutif et chef des opérations d’Alcoa depuis février.

L’entreprise a déclaré que la transition à la direction était le résultat de son « processus de planification de la succession ».

« Roy a guidé Alcoa depuis son lancement en tant que société ouverte en novembre 2016, contribuant à transformer Alcoa en la société plus forte et plus résiliente qu’elle est aujourd’hui », a déclaré Steven Williams, président non exécutif du conseil d’administration de la société, dans un communiqué. . « Notre conseil d’administration estime que la vaste expérience de Bill chez Alcoa le place dans une position idéale pour faire progresser l’entreprise. »

Le producteur basé à Pittsburgh s’est scindé en deux sociétés cotées en bourse et a créé l’itération actuelle d’Alcoa en 2016. Avant cela, Oplinger avait occupé le poste de directeur financier et supervisé les activités minières, de raffinage, de fusion et d’énergie. Harvey était président depuis mai 2017.

« Je suis extrêmement honoré de diriger une entreprise avec un héritage aussi riche et de bâtir sur les progrès que nous avons réalisés au cours de ces dernières années », a déclaré Oplinger dans le communiqué. « Nous avons renforcé notre entreprise et nous nous concentrerons sur l’exécution de nos stratégies visant à créer de la valeur aujourd’hui tout en travaillant sur notre vision à long terme visant à réinventer l’industrie de l’aluminium pour un avenir durable. »