New Delhi: L’actrice de Bollywood Alankrita Sahai s’est récemment confiée sur une inconduite sur les plateaux de tournage de son premier film en pendjabi dans une interview accordée à un grand quotidien. L’actrice a révélé que l’un des producteurs du film s’était comporté de manière inappropriée avec elle, ce qui l’a amenée à quitter le film. Selon sa déclaration, elle affirme qu’il a abusé de son pouvoir et franchi une frontière avec elle, ce qui l’a amenée à prendre une décision aussi drastique.

Elle a déclaré à Hindustan Times : « Le reste de l’équipe était bon, mais l’un des producteurs n’était pas professionnel, contraire à l’éthique et immoral, et je ne pouvais tout simplement pas faire mon premier film au Pendjab. date, et ils ont tous été incroyables. Je n’ai jamais eu une telle expérience auparavant. «

« Personne ne devrait franchir la frontière, même verbalement. Si vous faites des commentaires sarcastiques, inappropriés et obscènes à mon sujet, pourquoi le tolérerais-je ? Étant une femme, mon amour-propre est tout pour moi, et je le protégerai quoi qu’il arrive. Cet homme est grossier et moralement insensible », a-t-elle précisé.

L’actrice de « Namaste England » a révélé que l’homme lui rendait la vie misérable et que son comportement frôlait le harcèlement. « Il m’a rendu la vie misérable, c’était du harcèlement et j’ai dû mettre mon pied à terre », a-t-elle déclaré. Sahai a conclu sa déclaration en disant qu’elle espère que le producteur tirera une leçon importante de cet incident.

Alankrita a fait ses débuts en 2018 avec le film Netflix « Love per Square Foot » avec Vicky Kaushal. Elle a ensuite joué dans le film ‘Namaste England’. Elle allait faire partie du film pendjabi ‘Fuffad Ji’, cependant, l’actrice a démissionné en raison de l’inconduite dudit producteur.