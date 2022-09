Le prodige russe commente l’échec du déménagement de Chelsea

Le changement d’Arsen Zakharyan en Premier League a échoué en raison de problèmes financiers

Le milieu de terrain russe Arsen Zakharyan a exprimé l’espoir que son transfert vers les géants de la Premier League, Chelsea, puisse être achevé cet hiver après qu’une décision a échoué la semaine dernière en raison de problèmes de transfert de fonds au Dynamo Moscou dans le cadre de sanctions contre l’économie russe.

Zakharyan, 19 ans, aurait été sur le point de déménager dans le club de l’ouest de Londres avant que le Dynamo ne confirme que les problèmes financiers liés à l’accord n’avaient pas été résolus à temps avant la fermeture du mercato estival du football européen le 1er septembre.

Le talentueux adolescent restera au Dynamo pour le moment, même si Chelsea et le club russe auraient un “accord verbal” qu’il fera le changement une fois les problèmes résolus concernant le transfert des frais – estimés à 15 millions d’euros (14,9 millions de dollars / 13 millions de livres sterling).

Zakharyan a parlé pour la première fois de l’échec de l’accord après avoir aidé le Dynamo à remporter une victoire 2-1 en Premier League russe contre l’Oural dans la capitale samedi.

“Je savais que Chelsea s’intéressait à moi cet hiver. C’est bien pour moi d’avoir des avancées comme ça, que des clubs comme ça me regardent. a déclaré le milieu de terrain offensif à Match TV.

« Je vais essayer de me prouver encore plus. Maintenant ça n’a pas marché, je le comprends et l’accepte. Je vais continuer d’essayer et de m’entraîner.

Zakharyan a révélé que le gourou italien respecté du transfert, Fabrizio Romano, avait été en contact avec lui alors que l’accord proposé se déroulait, en disant : « Fabrizio Romano m’a écrit et m’a demandé : ‘Quand viens-tu ?’ Je pense qu’il était conscient que tout serait arrivé s’il n’y avait pas eu cette situation difficile.

“Je espère que tout ira bien [with the transfer]. Peut-être en hiver », Zakharyan a ajouté.

Les médias russes ont cité des problèmes avec la FA anglaise et la banque Barclays comme retardant l’accord, dans le contexte de sanctions britanniques plus larges contre l’économie russe.

Dmitry Gafin, membre du conseil d’administration de Dynamo, a décrit les accrocs – confirmant également l’intérêt de Chelsea l’hiver dernier, avant que le club ne subisse des changements de propriété et que le milliardaire russe Roman Abramovich ne soit contraint de vendre.

“Pour nous, c’est un grand événement – le fait que nous ayons reçu une offre des géants européens pour Arsen”, Gafin a déclaré à RB Sport.

“Il est diplômé de notre académie, et outre la possibilité de gagner de l’argent, c’est une énorme publicité non seulement en termes de joueur, mais aussi en termes d’attraction de jeunes joueurs dans notre club.

“En ce qui concerne le transfert, la situation est très simple – nous ne pouvions pas créer une situation où un joueur nous quitterait et nous ne recevions pas d’argent pour lui.

« Il n’y avait pas assez de temps – à partir du moment où l’offre a été reçue jusqu’à la fermeture de la fenêtre – pour résoudre le problème technique.

« Il ne s’agit pas seulement de [English] FA – en fait, la fédération reçoit des instructions des clubs, et puis il y a la banque Barclays, qui devrait créditer cet argent sur notre compte.

« La partie anglaise a mis du temps à faire les nuances, et ce temps – 5-6 jours – n’a pas suffi à éclaircir tous les points…

“Nous avons un accord verbal [with Chelsea] que nous poursuivrons le contact et que nous sommes prêts à nous écouter.

“Cela vaut non seulement pour les clubs anglais, mais aussi pour les autres”, Gafin a averti, notant que Zakharyan avait suscité l’intérêt d’ailleurs.

Gafin a promis que le Dynamo n’essaierait pas de garder Zakharyan indéfiniment, considérant le statut du jeune parmi les jeunes talents les plus brillants du football mondial.

“Nous connaissons bien Arsen, il a un noyau intérieur, il vit pour le football”, dit Gafin.

“Nous comprenons tous que les prochains mois sont extrêmement importants pour lui. Arsen devrait montrer son niveau et même un peu plus haut.

“Il a les yeux de plus de scouts et de clubs que jamais auparavant. Il comprend cela, il est conscient qu’on ne va pas le garder dans une cage dorée.”

Zakharyan a fait plus de 50 apparitions pour le Dynamo, marquant 13 fois et enregistrant 16 passes décisives.

Il a remporté quatre sélections pour l’équipe nationale russe senior, devenant le plus jeune joueur de champ du pays lors de ses débuts à l’âge de 18 ans lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre la Croatie en septembre dernier.