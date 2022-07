Le prodige néerlandais Van Domselaar n’est pas intimidé par la France

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Daphne van Domselaar s’attendait à voir les Pays-Bas défendre leur titre de championne d’Europe mieux qu’en tant que fan des tribunes de l’Euro 2017 à domicile.

Le gardien de but de 22 ans s’est rendu en Angleterre pour l’Euro 2022 en tant que doublure de la très expérimentée Sari van Veenendaal, pour être propulsé sous les projecteurs lorsque le capitaine néerlandais s’est blessé à l’épaule au début de son match d’ouverture contre la Suède.

Van Domselaar n’a eu qu’une seule apparition internationale à son nom avant le tournoi, mais ce manque d’expérience ne s’est pas manifesté car elle a brillé devant un énorme soutien néerlandais itinérant.

Deux fois les matchs des Pays-Bas contre la Suède et la Suisse à Sheffield ont battu le record d’un match de groupe lors d’un Euro féminin n’impliquant pas le pays hôte.

Une foule de 22 596 personnes a vu Van Domselaar sauver son pays d’une sortie anticipée potentiellement embarrassante contre les Suisses avec des arrêts clés alors que le match était délicatement équilibré à 1-1 avant que l’équipe de Mark Parsons ne remporte 4-1 avec trois buts en retard.

“Je ne suis pas surpris par la performance ou la qualité, mais excité par l’impact”, a déclaré Parsons. « Nous avons tous vu la qualité, nous connaissons très bien nos joueurs.

“Vous espérez que c’est l’impact, c’est ce dont vous rêvez en tant qu’entraîneur lorsque vous faites un remplaçant.”

La récompense pour avoir franchi les phases de groupes pour les détenteurs est un affrontement alléchant avec la France à Rotherham samedi.

“Ce sera le match le plus important de ma carrière”, a déclaré Van Domselaar aux journalistes, mais sans aucune trace de nervosité avant la grande occasion.

“C’est un défi mais c’est logique pour le quart de finale.”

Les performances de Van Domselaar ont rapidement fait d’elle la bonne nouvelle d’un tournoi jusqu’ici difficile pour les Néerlandaises.

Outre Van Veenendaal, le tournoi de l’attaquante du Paris Saint-Germain Lieke Martens s’est terminé prématurément sur blessure, tandis que l’attaquante vedette Vivianne Miedema a raté les deux derniers matches en raison d’un cas positif de coronavirus.

« Je vis l’expérience. J’apprécie chaque match et chaque minute, mais voir les bons messages peut aussi m’apporter plus de confort et de plaisir », a ajouté Van Domselaar à propos de l’explosion de ses réseaux sociaux.

« Je ne ressens pas la pression. Je sais ce que je peux faire. C’est bien d’être important pour l’équipe.

Miedema devrait être apte à affronter la France après son retour à l’entraînement, mais les Bleues restent les favorites pour progresser compte tenu de leur parcours plus fluide vers les huit derniers.

L’équipe de Corinne Diacre était sur une série de 16 victoires avant l’égalisation tardive de l’Islande pour un match nul 1-1 pour compléter le groupe D, qui comprenait une victoire 3-1 contre les Pays-Bas au Tournoi de France en février.

Mais Van Domselaar pense que les Néerlandaises apprécieront le rôle d’outsiders samedi alors qu’elles tenteront d’infliger une sortie en quart de finale aux Françaises pour le quatrième Euro féminin consécutif.

« Nous sommes venus pour gagner. En tant que titulaires, il y a peut-être plus de pression, mais nous avons eu des rôles d’opprimés dans le passé.

« Ce sera la même chose contre la France. Ensuite, la pression n’a pas tellement d’importance.