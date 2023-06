Le prodige français Victor Wembanyama absent de la Coupe du Monde FIBA

Victor Wembanyama a de mauvaises nouvelles pour la France.

Le nouveau joueur des San Antonio Spurs a déclaré au journal L’Equipe qu’il ne jouerait pas avec l’équipe nationale de basket-ball lors de la Coupe du monde de cette année afin de protéger son corps encore en développement.

Wembanyama a déclaré que c’était une décision « difficile » à prendre, ajoutant qu’elle était « irrévocable ».

La Coupe du monde est prévue du 25 août au 10 septembre aux Philippines, au Japon et en Indonésie.

Wembanyama a déclaré avoir fait le choix « de lui-même » après avoir consulté des amis proches et son équipe médicale. Il a informé l’entraîneur de France et d’autres joueurs de l’équipe de sa décision ce week-end, a rapporté lundi L’Equipe.

Wembanyama a déclaré qu’il n’avait subi aucune pression de la part des Spurs, ajoutant que la franchise NBA l’aurait soutenu quoi qu’il ait décidé.

Si Wembanyama, le premier choix du repêchage de la NBA, s’en tient à sa décision, cela signifiera qu’il ne jouera pas avec la France lors d’un tournoi majeur avant les Jeux olympiques de Paris l’année prochaine.

Les Spurs ont choisi le prodige de 19 ans, qui arrive avec d’énormes attentes pour devenir la nouvelle sensation du basket-ball.

Wembanyama est livré avec beaucoup plus de hauteur et de battage médiatique que la plupart des choix n ° 1. Inscrit à 7 pieds 4 pouces, il a dominé la ligue française lors de sa dernière saison, menant tous les joueurs en termes de buts, de rebonds et de tirs bloqués.

Wembanyama dit avoir beaucoup hésité et pointé la nécessité de préserver son corps, qu’il a déjà mis à l’épreuve lors d’une longue saison avec son club de Boulogne-Levallois Metropolitans 92, qui a atteint la finale de la Pro A League.

Il a déclaré que participer à la Coupe du monde, puis jouer avec les Spurs et poursuivre la saison NBA avec les Jeux olympiques aurait été trop difficile à supporter.

« Ce serait irréaliste en termes de développement et imprudent en termes de santé », a déclaré Wembanyama. « J’espère que les gens comprendront. C’est frustrant pour moi aussi. L’équipe de France est plus centrale que jamais. Je veux gagner autant de titres que possible avec eux. Mais je pense que c’est un sacrifice nécessaire. »

