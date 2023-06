Le prodige du surf de 15 ans d’Équipe Canada

Une surfeuse de 15 ans aide à propulser Équipe Canada à de nouveaux niveaux, et elle n’est sur une planche que depuis environ six ans.

Née et élevée au Texas jusqu’à l’âge de neuf ans, Erin Brooks n’a commencé à surfer qu’après que ses parents ont pris leur retraite et ont déménagé la famille à Hawaï. Là, elle a rapidement attrapé le virus du surf et maintenant, environ six ans plus tard, elle s’entraîne dans l’eau quatre à six heures par jour.

« Ce que j’aime le plus dans le surf, c’est d’être dans l’océan tous les jours et de parcourir le monde avec ma famille », a déclaré Brooks à l’émission Your Morning de CTV.

Brooks a rapidement gravi les échelons du surf féminin et bat régulièrement les olympiennes et les compétitrices deux fois son âge. L’année dernière, elle a remporté l’or au Championnat du monde de surf junior de l’International Surfing Association (ISA), et plus tôt cette année, elle s’est classée deuxième aux Jeux mondiaux de surf de l’ISA au Salvador, derrière Tati Weston Webb, 27 ans, du Brésil.

« Beaucoup de gens ont dit que je suis un surfeur très rapide, ce qui est un très beau compliment », a déclaré Brooks. « J’adore pousser le sport et je suis fier d’être un surfeur représentant le Canada. »

Cet automne, Brooks concourra pour Équipe Canada aux Jeux panaméricains et tentera de se qualifier pour une place aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Le surf est devenu un sport olympique en 2021.

« Ce serait tellement cool de représenter le Canada », a-t-elle déclaré.

Certains surfeurs disent que Brooks a le talent pour monter sur le podium aux Jeux olympiques de 2024, mais sa citoyenneté pourrait retarder ce rêve. Elle a demandé la citoyenneté canadienne juste avant le début de la pandémie, mais près de quatre ans plus tard, la demande de Brooks est toujours en attente. Née aux États-Unis, Brooks détient actuellement la citoyenneté américaine, mais son père est un double citoyen canado-américain et sa famille vit toujours au Canada.

« Je n’ai jamais ressenti un grand lien avec Hawaï ou l’Amérique, et tout le monde au Canada est si gentil », a-t-elle déclaré. « Je suis heureux de représenter un pays de gens sympas. »

Dom Domic, directeur exécutif de Surf Canada, a déclaré que Brooks s’est toujours identifié comme Canadien. En fait, Domic a déclaré que ce sont deux jeunes surfeurs canadiens qui ont suscité son intérêt pour le sport. Il y a quelques années, les sœurs surfeuses canadiennes Mathea et Sanoa Olin s’entraînaient à Hawaï lorsque Domic a déclaré que Brooks avait vu une feuille d’érable sur leurs planches de surf et avait couru dire bonjour.

« L’une des sœurs aînées m’a tendu la main, hé, vous savez, nous avons rencontré cette petite fille … vous devriez vraiment la contacter et voir si nous pouvons l’aider à se développer dans l’équipe », a déclaré Domic, ajoutant qu’il a été immédiatement impressionné par le talent de Brooks, même à l’âge de 11 ans.

Surf Canada et le Comité olympique canadien appuient la demande de citoyenneté de Brooks et croient qu’elle serait un ajout précieux à Équipe Canada. Surf Canada dit qu’il est optimiste que la citoyenneté de Brooks se concrétisera bientôt.

« Au cours des dernières années, Erin a fièrement représenté le Canada, brisant des barrières, remportant des compétitions et aidant à développer le sport au Canada », a déclaré David Shoemaker, PDG et secrétaire général du Comité olympique canadien. « Elle contribue à la promotion du Canada en tant que destination de surf et inspire les jeunes Canadiennes à essayer le sport grâce à ses médias sociaux et à sa participation à des camps de surf pour jeunes filles. »

Domic a déclaré qu’il croyait que Brooks était un véritable prodige du surf et un pionnier au Canada dont le talent continuera de faire des vagues au cours des prochaines années.

« Elle est capable d’apprendre et de s’adapter à la volée dans des situations de haute pression où quelqu’un d’autre craquerait sous la pression », a-t-il déclaré. « Je vois le potentiel et c’est formidable de voir quelqu’un d’aussi jeune. »

Brooks espère que son parcours et son succès dans l’eau pourront inspirer d’autres jeunes surfeuses canadiennes à se lancer dans ce sport.

« C’est vraiment cool de voir toutes les femmes pousser le sport et je suis heureuse de faire partie de la jeune génération », a-t-elle déclaré.