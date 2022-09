Le prodige du football russe au centre des revendications de citoyenneté

Arsen Zakharyan a été lié à un déménagement chez les géants anglais de Chelsea

Les autorités du football en Arménie ont nié tout contact avec la star du football russe adolescente Arsen Zakharyan, après avoir affirmé qu’il envisageait d’acquérir la nationalité arménienne avant un transfert potentiel vers l’équipe de Premier League anglaise Chelsea.

Zakharyan, 19 ans, était sur le point de rejoindre Chelsea pendant la fenêtre de transfert estivale, mais un accord a échoué en raison de problèmes apparemment liés aux sanctions contre la Russie et à la difficulté de transférer le paiement de 15 millions d’euros (15,4 millions de dollars) au club actuel de Zakharyan, le Dynamo Moscou.

Chelsea et Dynamo auraient un “accord verbal” en place pour revenir à l’accord en janvier.

LIRE LA SUITE: Chelsea garde un œil sur le prodige russe – médias

Avant la réouverture de la fenêtre de transfert au début de 2023, le journaliste de football Hrach Khachatryan a affirmé que Zakharyan envisageait de revendiquer la citoyenneté arménienne.

« Arsen Zakharyan envisage de demander la citoyenneté arménienne. Cela est presque certainement dû à son transfert potentiel en janvier », a tweeté Khachatryan.

“Cependant, il y a aussi une chance que la FIFA fasse une exception et le laisse représenter l’équipe nationale d’Arménie au lieu de la Russie.”

🚨Arsen Zakharyan envisage de demander la citoyenneté arménienne. Cela est presque certainement dû à son transfert potentiel en janvier. Cependant, il est également possible que la FIFA fasse une exception et le laisse représenter l’équipe nationale d’Arménie au lieu de la Russie.#Arménie #CFC pic.twitter.com/VLlNzdqn40 — Hrach Khachatryan (@hrachoff) 22 septembre 2022

Zakharyan, né à Samara, a joué quatre fois pour l’équipe nationale russe senior.

Il est devenu le plus jeune joueur de champ de son pays à l’âge de 18 ans, trois mois et six jours lors de ses débuts lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre la Croatie en septembre dernier.

Même s’il a des racines arméniennes, les performances de Zakharyan pour la Russie l’empêcheraient normalement d’échanger des équipes au niveau international.

Cependant, l’avocat du sport Mikhail Prokopets a déclaré à Match TV de Russie que dans le climat actuel des interdictions imposées à toutes les équipes russes par la FIFA et l’UEFA – qui cette semaine a été confirmée pour inclure l’Euro 2024 – il ne pouvait pas exclure des exceptions.

“Nous ne pouvons pas maintenant parler avec confiance de la manière dont la FIFA se comportera. Nous comprenons que l’équipe nationale russe, au moins jusqu’à la mi-2024, jusqu’à la fin de l’Euro 2024, ne jouera pas dans les matches internationaux officiels », dit Prokopets.

Lire la suite Le prodige russe commente l’échec du déménagement à Chelsea

Ailleurs, un responsable de la presse de la Fédération arménienne de football a nié que l’organisation ait été en contact avec le jeune.

“La Fédération arménienne de football, premièrement, ne commente pas les publications des journalistes individuels”, a déclaré le secrétaire de presse Hayk Karapetyan à Match TV.

“Deuxièmement, nous assurons une fois de plus que nous n’avons pas contacté Arsen Zakharyan concernant le changement de nationalité.”

Zakharyan devait ajouter à ses apparitions en équipe nationale lors du match amical de la Russie contre le Kirghizistan à Bichkek samedi, bien qu’il se soit retiré de l’équipe en raison d’une blessure au genou.

Le meneur de jeu, qui figure régulièrement sur les listes des jeunes talents du football les plus excitants au monde, a joué neuf fois pour le Dynamo en Premier League russe jusqu’à présent cette saison, marquant une fois et fournissant deux passes décisives.