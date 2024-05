Le prodige du football d’Arsenal est hanté par ce qu’il a vu en prison : Anthony Stokes a été témoin d’échaudures, de passages à tabac et de toxicomanie. Maintenant, il réalise ce qu’il a jeté…

Je rencontre Anthony Stokes, ancien prodige d’Arsenal et attaquant du Celtic, dans une prison de la ceinture centrale de l’Écosse, deux semaines après le début de ce qui s’avérera être une peine de trois mois, et l’expérience semble déjà indélébile.

Ses relations avec la Real IRA lui ont fait connaître la vie du mauvais côté des lignes bien avant qu’il ne soit envoyé ici, pour avoir bombardé une ex-petite amie de messages après leur séparation, l’avoir contactée en violation des ordonnances du tribunal, puis s’être enfui.

Mais les actes de violence occasionnels auxquels il est confronté sont autre chose. Le jour de notre rencontre, il s’est promené hors du gymnase de la prison pour trouver un prisonnier, soupçonné d’avoir volé des cellules d’autres détenus, gisant dans son propre sang. Un autre détenu aurait été échaudé par l’eau chaude d’une bouilloire.

«Les choses sont controversées», dit-il. « Cela n’arrive pas sur le palier car il y a des caméras partout. On entraîne les gens dans une pièce.

C’est l’absence d’espoir, « l’impasse », dans son aile du HMP Addiewell, qui est à l’origine de la violence, dit-il. « Les gens se droguent juste pour purger leur peine. Ils s’engourdissent pour survivre chaque jour. Les drogues font perdre la tête à tout le monde et c’est là que les combats commencent.

Anthony Stokes est l’ancien prodige adolescent d’Arsenal qui a purgé une peine de prison

Le joueur de 35 ans a débuté sa carrière à Arsenal mais a depuis purgé une peine de prison.

C’est tellement différent de la vie qu’il a connue. « Avec le football, vous conduisez toujours pour quelque chose. Même lorsque vous vous faites marteler, vous revenez en travaillant pour le prochain match. Ici, ils dépérissent. Marquer le pas. Certains purgent une peine de 20 ans ou plus, notamment un détenu travaillant dans la blanchisserie de la prison qui a attaqué deux hommes avec un marteau.

Stokes pense que ce sera une expérience très brève. «Je serai bientôt dehors», dit-il, assis devant moi en tenue de prison entièrement grise, le soleil pénétrant à travers les fenêtres grillagées.

Mais il ne l’est pas. Quelques semaines après notre rencontre, il comparaît devant le tribunal et est condamné à cinq mois de prison. Nous nous parlons au téléphone quelques heures après son retour dans sa cellule et son attitude positive habituelle a disparu. Quatre heures passées dans une cellule de garde à vue après la condamnation, en attendant un fourgon de la prison, ont précédé le voyage de retour, regardant à travers les petites fenêtres du fourgon le ciel bleu.

Il avait imaginé que la prison serait un moment pour réfléchir, tracer une ligne et recommencer, mais s’en sortir semble tout ce qu’il peut faire à ce stade. Il dit que les conversations qui n’explosent pas en violence à cause d’une parole mal prise lui manquent.

C’est une leçon nécessaire pour lui. Trop souvent, au cours d’une carrière de footballeur qui l’a vu présenté comme un grand talent irlandais, il a eu recours à la violence.

Stokes a été libéré il y a quinze jours, et lorsque nous nous reverrons cette semaine à Dublin, il revient sur la façon dont les managers ont essayé de lui donner du sens et de lui montrer la voie. Roy Keane, à Sunderland, le laissant se débrouiller tout seul. « Vous donner la possibilité de vous améliorer sans constamment dire « fais ceci, fais cela ». Neil Lennon, chez Celtic, et John Hughes, chez Hibernian, « comprenant le genre de personnage que j’étais ».

L’attaquant né à Dublin a commencé sa carrière en tant que jeune joueur à Arsenal après avoir quitté l’Irlande.

Il a connu du succès au Celtic et a remporté la Premiership écossaise à quatre reprises.

Quelques semaines après notre rencontre, Stokes (à droite) comparaît devant le tribunal et est condamné à cinq mois

Mais la prison l’a laissé hanté par quelque chose qu’aucune analyse des styles de management ne peut expliquer. Le sentiment que tout cela dépend de lui.

Qu’il n’a pas réussi à réaliser le potentiel que Liam Brady d’Arsenal a vu lorsqu’il l’a signé à Highbury à l’âge de 14 ans en 2003, parce que sa tête était trop pleine de gloire pour voir que les salaires et les acclamations seraient temporaires.

«Vous pensez que ça va durer éternellement», dit-il. « Vous êtes au sommet du monde une minute et puis c’est parti. Vous devez faire quelque chose de chaque minute.

« Entourez-vous de personnes qui veillent réellement sur vous, et non de celles qui cherchent à vous prendre. »

Cela ressemble à un message écrit pour, entre autres, Marcus Rashford de Manchester United, dont la saison a été une tragédie bien visible pour tous ceux qui veulent que les talents britanniques s’épanouissent.

Au fur et à mesure que ses réflexions défilent, on sent que Stokes – érudit, vif et plus sage, avec du chemin maintenant parcouru – serait un bon mentor à avoir autour des jeunes joueurs, même s’il n’est pas sûr que le football veuille le retrouver.

«J’ai acquis une certaine réputation, en partie grâce à mes relations ici», dit-il. La rédemption dans la vie publique est certainement plus difficile à trouver de nos jours et la prison n’est pas considérée comme faisant partie d’un arc narratif. Les gens ne veulent pas connaître ceux qui ont purgé leur peine.

Stokes, photographié ici en train de s’entraîner au gymnase, a été témoin d’échaudures, de passages à tabac et de toxicomanie alors qu’il était en prison.

« Il aurait pu être un joueur de rock star », dit mon chauffeur de taxi après que nous ayons déposé Stokes chez sa mère en quittant Dublin. « Il avait tout. La Ligue d’Irlande aurait besoin de quelqu’un comme ça.

Stokes garde simplement la tête baissée, essayant de comprendre ce qui va se passer ensuite, acceptant le fait qu’il a 35 ans, assis au Temple Bar de Dublin par un morne jour de mai, regardant les messages sur son téléphone portable brisé et discutant d’une carrière qui est dans le passé. « Le football est parti avant que vous sachiez où vous êtes », dit-il. « Je peux le voir maintenant. »

Le rôle « non exécutif » de Molango à la Sampdoria est une mauvaise image pour la PFA

Le directeur général de la PFA, Maheta Molango, qui gagne 650 000 £ par an, continue de maintenir que le rôle de conseil d’administration pour lequel il a été recruté à la Sampdoria, à un moment où le syndicat continue de faire face à des critiques concernant l’aide aux anciens joueurs souffrant de démence, est « non exécutif ». .’ À cela, il faut dire que le club italien en a certainement pour son argent grâce à ses non-dirigeants.

Lorsque les actionnaires du club ont approuvé lundi la composition du conseil d’administration, il est apparu que Molango était l’une des trois seules personnes à y siéger, avec le propriétaire et directeur général du club.

Le directeur général de la PFA, Maheta Molango, continue de maintenir que son rôle au sein du conseil d’administration de la Sampdoria est « non exécutif »

Ce même conseil d’administration de la Sampdoria a également travaillé avec 777 Partners – les futurs propriétaires d’Everton qui n’ont pas payé les joueurs du Standard de Liège – sur la construction d’un nouveau stade que le club partagera avec Gênes. 777 possèdent Gênes.

Molango insiste sur le fait qu’il n’est pas impliqué dans la collaboration 777.

Le conseil d’administration de la PFA semble ignorer l’image terrible que cela crée pour une organisation qui était censée avoir mis de l’ordre dans ses affaires lorsque Gordon Taylor est parti.

Les entraîneurs de base sont l’élément vital de notre jeu

Le rôle de mon petit-fils de huit ans lors d’une finale de coupe junior réussie sur le terrain du Trafford FC à Manchester dimanche n’a duré que cinq minutes, même s’il n’a pas semblé en ressentir un seul instant la douleur.

La liesse collective de l’équipe, tant du noyau que de la marge, était due à un entraîneur ferme mais qui a du temps pour chacun d’entre eux.

Regarder les hauts et les bas de l’équipe a été une joie ces neuf derniers mois. L’entraîneur et tant d’autres comme lui sont l’élément vital de notre jeu.