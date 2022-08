Le prodige des échecs Praggnanandhaa mène une vie d'”ascète des échecs”

Cinq victoires, deux nuls et une défaite contre le champion du monde d’échecs, le grand maître Magnus Carlsen, c’est le record de jeu du GM indien de 17 ans R. Praggnanandhaa, déclare le père Rameshbabu d’une manière humble et pragmatique.

Lundi, Praggnanandhaa a pris d’assaut le monde des échecs en battant Carlsen dans la FTX Crypto Cup, la deuxième majeure du Champions Chess Tour à terminer deuxième du tournoi fort.

C’est une sorte de vie d’ascète que le jeune Grand Maître Praggnanandhaa et sa sœur aînée Woman GM (WGM) R. Vaishali mènent, “parlant et respirant les échecs tout en évitant d’autres distractions”, a déclaré leur mère R. Nagalakshmi à IANS.

Ce mois a été mémorable pour le 12ème étudiant standard. Car, au début de ce mois, son équipe – India-2 – a remporté la médaille de bronze à la 44e Olympiade d’échecs à Mamallapuram, et Praggnanandhaa a également remporté la médaille de bronze pour sa performance individuelle.

Le 10 août, il a célébré son anniversaire et l’a suivi avec des victoires sur Carlsen et en terminant deuxième de la FTX Crypto Cup.

“Il participera à l’Open de Dubaï de temps en temps et rentrera chez lui”, a déclaré Nagalakshmi.

Arborant la cendre sacrée sur son front, Praggnanandhaa fait son premier pas après avoir prié le Tout-Puissant.

“Il n’a pas de divinité hindoue préférée. Il prie avant de faire le premier pas », a déclaré Nagalakshmi.

Pratiquer les échecs pendant environ cinq à six heures, suivre des cours d’échecs en ligne, Praggnanandhaa et Vaishali ne sont pas intéressés par les films ou les émissions de télévision.

« Praggnanandhaa et Vaishali ne regardent la télévision que lorsqu’ils prennent leurs repas. Ils n’ont rien comme les plats préférés ou les acteurs de cinéma. Ils aiment la nourriture faite maison et ne commandent pas de pizzas, de nouilles en ligne car ils sont très attentifs à manger des aliments sains », a déclaré Nagalakshmi.

À la maison, les frères et sœurs jouent aux échecs et aussi « discutent et décortiquent » d’autres jeux.

Praggnanandhaa, classé huitième au monde chez les juniors avec une note ELO de 2 661 points, joue également au tennis de table, au badminton et ne regarde que les meilleurs moments des matchs de cricket.

Le rendez-vous du prodige des échecs avec les échecs a commencé lorsque Vaishali a été inscrit dans une école d’entraîneurs d’échecs. En la voyant jouer, Praggnanandhaa s’est elle aussi accrochée au jeu de société de 64 cases.

Bientôt, les deux ont commencé à jouer à domicile et ont commencé à gagner des tournois.

« Le style de Praggnanandhaa peut être décrit comme universel, ni agressif ni défensif. Mais il fait les bons mouvements au bon moment », avait déclaré à l’IANS le directeur général RB Ramesh, qui entraîne le prodige des échecs.

Selon Ramesh, l’une des caractéristiques frappantes de Praggnanandhaa est qu’il n’est pas émotif et prend les choses comme elles viennent.

« Il aurait peut-être gagné contre Carlsen hier (lundi). Mais son objectif sera désormais de bien performer à l’Open de Dubaï. C’est une personne pondérée; la renommée et toute l’attention ne lui monte pas à la tête », a déclaré Nagalakshmi.

Selon elle, l’école secondaire supérieure Velammal Matriculation encourage très bien les joueurs d’échecs.

«Ils n’ont à passer que l’examen annuel. Nous avons organisé des cours à domicile pour quelques matières comme les mathématiques et la comptabilité », a ajouté Nagalakshmi.

Alors que les frères et sœurs déciment les adversaires, leurs parents jonglent avec leur horaire de travail pour accompagner leurs pupilles lors de voyages nationaux et internationaux.

« Je les accompagne beaucoup. Le problème se pose lorsqu’ils jouent dans différents pays en même temps. Nous avons dû sauter plusieurs fonctions sociales », a fait remarquer Nagalakshmi.

