Le prodige des échecs Praggnananandhaa rencontre la superstar Rajinikanth avant l’Olympiade FIDE

Le grand maître d’échecs indien Praggnananandhaa R a eu un moment à chérir en rencontrant l’acteur superstar du sud de l’Inde Rajinikanth avec sa famille.

L’acteur a souhaité au jeune prodige d’avancer sur son défi lors de la 44e Olympiade d’échecs FIDE qui doit débuter le 28 juillet à Mahabalipuram, Chennai.

“Un jour pour se souvenir!!! Rencontré @rajinikanth oncle aujourd’hui avec ma famille! Inspiré par son humilité malgré le fait d’avoir atteint de grands sommets ! #Respect #Magizchi”, a tweeté le champion d’échecs avec des photos de lui et de sa famille posant avec sans doute la plus grande star du cinéma indien.

Un jour pour se souvenir!!! Rencontré @rajinikanth oncle aujourd'hui avec ma famille! Inspiré par son humilité malgré le fait d'avoir atteint de grands sommets ! #Respect #Magizchi pic.twitter.com/Xfg2XUg5RD – Praggnanandhaa (@rpragchess) 23 juillet 2022

Rajnikanth, qui dirige l’industrie cinématographique indienne depuis plus de deux décennies maintenant, est l’incarnation de l’humilité. La célébrité de l’acteur dans le sud va au-delà de la mesure des mots et il a transcendé les domaines d’être tout simplement un artiste. Il est un symbole de simplicité malgré le succès et l’amour que les fans de l’acteur ont pour la superstar atteint des niveaux limites de dévotion.

La sensation d’échecs adolescente a récemment ajouté une autre distinction à sa liste de réalisations en constante augmentation en remportant l’open Prancing en récoltant 8 points sur neuf matchs pour remporter la compétition, un demi-point devant son rival le plus proche.

Pragnananandhaa est devenu célèbre grâce à ses victoires sur le champion d’échecs norvégien décoré Magnus Carlsen. Le prodige indien est le plus jeune joueur à atteindre le classement International Master à l’âge tendre de 10 ans, avant de devenir le deuxième plus jeune grand maître de l’histoire à l’âge de 12 ans.

La compagnie pétrolière indienne a récemment intronisé l’adolescent prodige dans ses rangs et lui a offert un mandat de 2 ans. Il recevra également un emploi des géants pétroliers à la fin de son 18e anniversaire.

Le génie de 16 ans fera partie du contingent indien lors de l’événement de sa ville natale qui devrait démarrer dans moins d’une semaine. L’événement à venir est la première fois que l’Inde a l’opportunité d’accueillir la prestigieuse compétition.

Le gouvernement a fait beaucoup pour promouvoir l’événement avec des publicités allant des panneaux d’affichage à la peinture d’un pont renommé (le pont Napier) dans un quartier animé de la ville aux couleurs d’un échiquier, en noir et blanc.

