Le prodige des échecs, 18 ans, qui a semé le chaos sur un vol easyJet alors qu’il “menaçait de faire exploser un avion” rompt le silence après sa libération

L’adolescent britannique qui a semé le chaos sur un vol EasyJet après avoir plaisanté en disant qu’il “ferait exploser l’avion” a rompu son silence après sa libération.

Le prodige des échecs Aditya Verma, 18 ans, qui a déclenché une énorme réponse de sécurité après avoir envoyé un SMS à ses amis “Je suis un taliban” sur Snapchat, l’a décrit comme un “moment de folie”.

L’incident s’est produit la semaine dernière lorsque l’adolescent s’envolait pour l’île espagnole de Minorque avec cinq amis pour fêter la fin de ses études.

L’élève vedette de la St Olave’s Grammar School à Orpington, dans le sud-est de Londres, a passé deux nuits dans une cellule de la prison de Minorque avant d’être traîné devant le tribunal par des policiers armés menottés.

Il a été libéré sous caution de 10 000 € (8 452 £) et a finalement été informé par les autorités qu’il était libre de quitter le pays.

Soulagé d’être de retour à la maison, l’adolescent s’est excusé pour l’erreur et a déclaré que le message était “une blague”.

Il a déclaré au Mail Online: “C’était un moment de folie que je regrette et je suis vraiment désolé pour les ennuis que j’ai causés. C’était une blague et je ne voulais rien dire par là.

“Je suis désolé d’avoir gâché les vacances de mes amis, mais ce n’était qu’une blague et je ne voulais pas effrayer qui que ce soit dans l’avion s’ils étaient effrayés par ce qui s’est passé.

“J’ai envoyé le message Snapchat à mes amis pendant que nous embarquions, c’était une blague car nous avions dit qui allait être arrêté et fouillé par la sécurité.

« Le message disait : ‘Je vais faire exploser cet avion. Je suis un taliban », et maintenant j’aurais aimé ne pas l’avoir envoyé.





“C’était une chose stupide à faire mais je pensais que comme c’était un Snapchat privé, seuls mes amis le verraient.

“Mais j’utilisais les données sur mon téléphone et ils utilisaient le Wi-Fi à Gatwick et donc le message a été capté par les agents de sécurité.”

Les autorités ont tiré la sonnette d’alarme alors que le vol easyJet EZY8303 atterrissait juste avant 17 heures, heure locale, dimanche.

Un avion de chasse espagnol F-18 a été filmé alors qu’il escortait l’avion de passagers jusqu’à son atterrissage – une demi-heure plus tard que prévu.

Des passagers furieux auraient été maintenus sur le tarmac pendant quatre heures pendant que l’alerte à la bombe faisait l’objet d’une enquête.

Des experts en déminage et des chiens renifleurs ont été recrutés dans le cadre de la réponse après l’atterrissage de l’avion et ont été emmenés dans une zone éloignée de la partie principale de l’aéroport afin qu’il puisse être inspecté avant d’être déclaré sûr.

S’adressant aux médias locaux à l’extérieur du tribunal, la mère de Verna a déclaré: “C’était une blague.”

Le prodige des échecs d’origine indienne s’est vu offrir une place à l’Université de Cambridge cet automne pour étudier les sciences économiques.

Il a ajouté: “Quand j’ai entendu qu’un avion de chasse nous escortait, j’ai tout de suite eu le sentiment que c’était quelque chose à voir avec le message que j’avais envoyé, je pouvais dire que j’avais fait une grosse erreur.

“Tout le monde regardait et pointait par la fenêtre et le capitaine est venu sur le haut-parleur et a dit qu’il essayait de savoir pourquoi le combattant était là et qu’il n’y avait rien à craindre.

«J’ai juste ressenti ce sentiment de terreur accablant et quand nous avons atterri et avons été autorisés à descendre, la police est allée droit sur moi et mes amis, ils savaient évidemment qui chercher.

“J’ai dit que tout cela n’était qu’une blague et que je ne voulais rien dire par là et ils ont laissé partir mes amis, mais j’ai été emmené au poste de police où, après quelques heures, j’ai été autorisé à appeler maman et à dire que j’avais été détenu. à la station de police.”

Les autorités espagnoles devraient décider dans les prochaines semaines si l’affaire sera renvoyée au Royaume-Uni.

