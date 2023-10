Le prodige de Manchester City « l’un des meilleurs » joueurs que Pep Guardiola a entraînés – signalant la fin pour un homme de 45 millions de livres sterling

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a salué Rico Lewis, 18 ans, comme l’un des meilleurs joueurs qu’il ait jamais entraîné au cours de son illustre carrière de manager.

Lewis a joué un rôle de premier plan dans la victoire 3-1 de Manchester City contre le RB Leipzig en Ligue des champions mercredi, aux côtés de Rodri à la base du milieu de terrain de Guardiola.

En aidant le premier but de Phil Foden et en performant tout au long du match, Lewis a récompensé la confiance que Guardiola lui a témoignée. Bien qu’il ait fait son entrée dans l’équipe première de Manchester City en tant qu’arrière droit, Lewis a opéré légèrement plus loin contre le RB Leipzig, ce qui a amené Guardiola à louer sa performance globale et son intelligence.

Guardiola pense que Lewis est « l’un des meilleurs » (Crédit image : Getty Images)

« Quel joueur de 18 ans », a déclaré Guardiola après le match. « Je suis manager depuis 14, 15 ans, entraînant des joueurs incroyables. Pour trouver un joueur comme lui jouant dans les poches, comment il doit se déplacer dans le milieu de terrain, déplacer les espaces, c’est l’un des meilleurs que j’ai jamais entraîné. loin.

« C’est un gars humble, il ne parle pas beaucoup et il apprécie tous ses camarades. Il n’a pas beaucoup joué cette saison, la saison dernière a été un point clé pour comprendre ce que nous devons faire.

« Il nous a beaucoup aidé à comprendre ce que nous devions faire dans notre préparation et bien d’autres choses. Il n’a pas beaucoup joué mais il va jouer beaucoup. »

La période torride de Phillips à City pourrait enfin se terminer (Crédit image : Getty Images)

Le statut croissant de Lewis dans l’équipe pourrait cependant signifier la fin de Kalvin Phillips, qui a signé de Leeds United l’été dernier pour 45 millions de livres sterling.

Phillips a rarement figuré dans l’équipe de Manchester City depuis qu’il a rejoint le club, Rodri préférant commencer devant lui à chaque occasion – seulement cinq départs dans sa carrière à City mettent en évidence le manque de confiance de Guardiola envers Phillips.

Et, selon le média espagnol Fiches, Arsenal prépare une offre pour donner à Phillips une chance de relancer sa carrière dans la capitale. À l’approche de l’Euro 2024 l’été prochain, Phillips pourrait également chercher à passer à autre chose et à retrouver sa place dans l’équipe d’Angleterre – en particulier avec Lewis apparemment devant lui dans l’ordre hiérarchique.

Plus d’histoires de Manchester City

Rodri récemment a demandé que des mesures soient prises pour empêcher le football européen de perdre davantage d’étoiles au profit de l’Arabie Saoudite.

Malgré le début de la défense de la Ligue des Champions avec deux victoires, le manager Pep Guardiola estime les triples vainqueurs de la saison dernière sont « en difficulté ».

Pendant ce temps, le milieu de terrain Bernardo Silva pourrait quitter City pour un prix réduit de 50 millions de livres sterling en raison d’une clause libératoire particulière.