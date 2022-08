Le prodige de Liverpool Harvey Elliott signe un nouvel accord à long terme

Liverpool a signé avec l’étoile montante Harvey Elliott un nouveau contrat à long terme, a annoncé jeudi le club d’Anfield.

Elliott, 19 ans, est arrivé de Fulham en 2019 moyennant des frais jugés par un tribunal pouvant atteindre 4,3 millions de livres sterling. Il a depuis fait 22 apparitions pour l’équipe de Jurgen Klopp.

“C’est toujours agréable de savoir que je vais être ici encore de nombreuses années, ce qui est toujours une bonne chose étant donné que c’est mon club d’enfance et il n’y a rien dans ce monde qui me rend plus heureux et plus excité que ça”, Elliott a déclaré au site Web de Liverpool.

Le milieu de terrain n’a signé son contrat précédent qu’en juillet 2021 après un prêt d’une saison chez Blackburn Rovers. Il semblait prêt pour une percée majeure après avoir reçu des critiques élogieuses alors qu’il entamait trois des quatre premiers matches de Liverpool en Premier League la saison dernière.

Harvey Elliott semble prêt pour un grand avenir à Liverpool. Mark Leech/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

Cependant, il a subi une fracture luxation de la cheville gauche contre Leeds United en septembre qui l’a mis à l’écart pendant cinq mois. Après son retour à l’action à la fin de la saison dernière, Elliott est apparu hors du banc dans les deux matches de Liverpool jusqu’à présent cette saison – contre Manchester City dans le Community Shield et le match nul d’ouverture de la Premier League la semaine dernière avec Fulham.

“Cela a été une grande montagne russe pour moi et ma famille et même pour le club. Tant de choses se sont passées au cours des années où je suis ici”, a ajouté Elliott.

“Nous avons déjà tellement gagné et j’espère que nous pourrons en gagner beaucoup plus, alors juste savoir que je vais être ici encore longtemps – comme je l’ai dit, c’est toujours un sentiment merveilleux pour moi et ma famille [and] étant des supporters de Liverpool, il n’y a pas de meilleur endroit dans ce monde que de jouer pour Liverpool et de mettre le maillot et de sortir et de jouer pour l’équipe et les fans.

“J’espère qu’il y aura beaucoup d’autres souvenirs à venir avec ça, mais je suis tellement excité de mettre un stylo sur papier et de rester ici beaucoup plus longtemps.”

Klopp ne tarit pas d’éloges sur l’international anglais des moins de 21 ans.

“Il y a tellement de choses à aimer à ce sujet”, a-t-il a déclaré au site Web de Liverpool. “Pour nous, en tant que club, nous pouvons continuer notre voyage avec un jeune joueur spécial qui a déjà eu un grand impact sur le Liverpool FC.

“Pour Harvey, il peut continuer à développer, à s’améliorer et, espérons-le, à réaliser son incroyable talent au club qu’il a toujours soutenu. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

“Harvey a eu un gros coup la saison dernière mais, comme toutes les expériences qu’il a eues jusqu’à présent, il l’a utilisé pour grandir en tant que personne et joueur.”