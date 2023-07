Le prodige allemand devrait rivaliser avec Erling Haaland et Kylian Mbappe pour les futurs prix Ballon d’Or

Alors que la domination de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo touche à sa fin, alors que les deux joueurs s’éloignent de l’Europe dans le chant du cygne de leur carrière, les gens s’attendent naturellement à ce qu’Erling Haaland, Kylian Mbappe et Vinicius Jr assument le rôle de prochaines superstars. .

Les futurs prix du Ballon d’Or seront beaucoup plus ouverts sans le duopole de Messi et Ronaldo, et l’ancien attaquant de Barcelone, de l’AC Milan et de l’Ajax Patrick Kluivert pense que ce n’est qu’une question de temps avant que l’un des trios susmentionnés ne remporte le prix individuel le plus convoité. dans le foot.

« Eh bien, l’un d’eux, c’est sûr, aura le Ballon d’Or », a déclaré Kluivert à Guillem Balague qui interviewait l’ancien attaquant néerlandais pour JohnnyBet. « En ce moment, ces trois joueurs dictent vraiment le football européen, même dans leurs équipes nationales.

« Ils sont là. Ils sont incroyables. Donc, oui, ces trois joueurs vont être les pionniers de la prochaine génération. Mais il y aura bientôt un autre joueur qui les rejoindra. »

Ce joueur, selon Kluivert, sera le milieu de terrain du Bayern Munich Jamal Musiala.

« Bien sûr, vous avez de nouveaux talents qui arrivent. Bellingham, Bukayo Saka.

« Mais pour moi, Musiala est l’un des joueurs fantastiques. J’aime vraiment ce joueur et la façon dont il parvient à sortir des situations où les choses deviennent difficiles. C’est un très bon joueur à surveiller la saison prochaine.

« Il jouera dans le onze de départ, comme il l’a fait cette saison qui vient de se terminer, mais il est encore assez jeune et pour moi un joueur fantastique. »

La légende du football néerlandais Patrick Kluivert pense que Musiala est la prochaine grande star à émerger (Crédit image : Getty Images)

En effet, à seulement 20 ans, Musiala s’est imposé comme l’un des joueurs les plus importants de la première équipe du Bayern lors de la campagne 2022/23, passant 13 passes décisives et marquant 12 autres buts – dont un vainqueur du titre à la 89e minute sur le dernier jour – pour aider son équipe à conserver la Bundesliga pour une onzième année consécutive – et déjà le quatrième de sa carrière naissante.

L’entraîneur allemand Hansi Flick fait également clairement confiance à Musiala pour l’équipe nationale, le plaçant dans sa position de milieu de terrain offensif préférée chaque fois qu’il est disponible. Continuez sur cette trajectoire et Kluivert a peut-être raison, peut-être que Musiala est celui capable de percer dans le trio dominant de Haaland, Mbappe et Vini.

