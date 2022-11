Le procureur suspendu par DeSantis témoigne alors que le procès commence

TALLAHASSEE, Floride (AP) – Un procureur de Floride suspendu par le gouverneur Ron DeSantis a ouvert son procès civil fédéral contre le gouverneur mardi avec un témoignage alléguant que sa destitution était basée sur ses positions politiques personnelles sur l’avortement et les droits des transgenres.

Andrew Warren, un démocrate suspendu de son poste deux fois élu de procureur de l’État dans le comté de Hillsborough, a poursuivi DeSantis pour obtenir sa réintégration.

DeSantis a suspendu Warren pour la signature par le procureur de déclarations indiquant qu’il ne poursuivrait pas d’accusations pénales contre les demandeurs ou les prestataires de traitements d’avortement ou de transition de genre, ainsi que pour sa politique de ne pas inculper les gens de certains délits mineurs.

Warren a été le premier témoin dans l’affaire devant le juge de district américain Robert Hinkle à Tallahassee, où le démocrate a passé la majeure partie de son témoignage à faire valoir qu’il avait été renvoyé pour avoir exercé sa liberté d’expression sur l’avortement et les soins de santé transgenres.

“En tant que procureur de la République, je pense qu’il est important pour moi de m’exprimer”, a-t-il déclaré.

La suspension est intervenue alors que DeSantis, un candidat potentiel à la présidence du GOP de 2024, a rejoint une vague d’opposition républicaine aux procureurs progressistes qui exercent leur pouvoir discrétionnaire sur l’opportunité d’inculper des personnes de ce qu’ils considèrent comme des crimes de bas niveau.

Warren a été élu en 2016 et 2020 en tant que procureur du comté de Hillsborough, qui comprend Tampa. Il a déclaré qu’il pensait que DeSantis renversait la volonté des électeurs en le destituant de ses fonctions.

« Il y a tellement plus en jeu que mon travail. Nous ne nous battons pas seulement pour que je fasse le travail pour lequel j’ai été élu », a déclaré Warren avant le début de l’audience. “Nous nous battons pour le droit des électeurs de toute la Floride d’avoir les élus de leur choix.”

Dans un ordre exécutif, DeSantis a cité la signature par Warren de déclarations sur le fait de ne pas poursuivre les crimes liés à l’avortement ou aux traitements de transition de genre. Plus de 90 procureurs de district, procureurs généraux des États et autres procureurs élus à travers les États-Unis ont signé une lettre indiquant qu’ils n’avaient pas l’intention de poursuivre des personnes pour avoir recherché, fourni ou soutenu des avortements. Des dizaines de procureurs et de responsables de l’application des lois ont également signé la lettre s’opposant à la criminalisation des traitements de transition de genre.

La Floride a une interdiction de l’avortement de 15 semaines qui est entrée en vigueur cette année. L’État n’a pas de loi criminalisant les traitements de transition de genre. Warren a déclaré que son bureau n’avait reçu aucune référence pénale liée à la nouvelle loi sur l’avortement ou aux traitements de transition de genre.

Le gouverneur a fait valoir que Warren cherchait à choisir les lois à appliquer, citant dans son décret la non-poursuite de crimes tels que “l’intrusion dans un lieu d’affaires, la conduite désordonnée, l’intoxication désordonnée et la prostitution”. Warren a contesté cela, affirmant que son bureau applique le pouvoir discrétionnaire des procureurs sur l’opportunité de porter des accusations dans tous les cas, compte tenu des préoccupations de sécurité publique et d’autres questions.

Les avocats de DeSantis ont déclaré que Warren ne pouvait pas intenter une action en faveur de la liberté d’expression car sa signature des déclarations équivalait à des postes officiels de procureur. George Levesque, un avocat représentant le gouverneur, a déclaré que les actions de Warren équivalaient à un veto fonctionnel de la loi de l’État, soulignant la signature par Warren de la lettre d’avortement.

“Il s’est engagé à ne pas appliquer la loi”, a déclaré Lévesque au juge.

L’utilisation du pouvoir discrétionnaire des procureurs par les progressistes élus dans tout le pays, généralement en ce qui concerne les crimes de bas niveau, a provoqué un recul ces dernières années.

À San Francisco, les électeurs ont rappelé en juin Chesa Boudin, un ancien défenseur public élu procureur de district en 2019 sur une plateforme de réforme de la justice pénale. Boudin a été critiqué pour l’augmentation de la criminalité après avoir refusé de poursuivre la plupart des délits liés à la drogue. Un effort similaire pour rappeler le procureur du district de Los Angeles n’a pas réussi à recueillir suffisamment de signatures cette année.

Le premier jour du procès de Warren a également détaillé le processus précipité de destitution physique de Warren de ses fonctions.

Warren a témoigné qu’il avait d’abord appris sa suspension par e-mail et qu’il avait ensuite été rapidement rencontré dans son bureau par un fonctionnaire du bureau du gouverneur et deux adjoints du shérif qui l’ont escorté. Il a dit qu’il n’avait pas eu le temps de récupérer ses effets personnels dans son bureau.

Anthony Izaguirre, Associated Press