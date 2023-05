Le procureur suggère que toute inculpation dans l’enquête électorale de Trump interviendrait probablement en août

ATLANTA (AP) – Le procureur d’Atlanta enquêtant sur la question de savoir si le président de l’époque Donald Trump et d’autres ont enfreint la loi en tentant d’annuler sa défaite électorale de 2020 en Géorgie semble suggérer que toute mise en accusation par un grand jury dans l’affaire interviendrait probablement en août.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a envoyé une lettre jeudi au juge en chef de la Cour supérieure du comté, Ural Glanville, indiquant qu’elle prévoyait de faire travailler une grande partie de son personnel à distance pendant la plupart des jours au cours des trois premières semaines d’août et demandant que les juges ne programment pas de procès. et des audiences en personne pendant une partie de cette période. Une copie de la lettre contient 20 autres responsables du comté, dont le shérif Pat Labat, le greffier du tribunal et les principaux dirigeants.

« Merci pour votre considération et votre aide pour assurer la sécurité du complexe judiciaire du comté de Fulton pendant cette période », a écrit Willis dans la lettre, rapportée pour la première fois par le New York Times.

Willis a écrit le mois dernier aux responsables locaux de l’application des lois les informant qu’elle avait l’intention d’annoncer les décisions d’inculpation dans l’affaire entre le 11 juillet et le 1er septembre. La lettre de jeudi semble réduire cette fenêtre. Dans les lettres précédentes, elle conseillait aux forces de l’ordre de se préparer à une « sécurité renforcée », notant que l’annonce des accusations « pourrait provoquer une réaction publique importante ».

Depuis plus de deux ans, Willis et son équipe examinent les actions que Trump et d’autres ont prises alors qu’ils tentaient d’annuler sa défaite étroite en Géorgie face au démocrate Joe Biden.

Elle a écrit dans la lettre à Glanville qu’elle prévoyait de réduire les effectifs de son bureau d’environ 70% la plupart des lundis, mardis, jeudis et vendredis – les jours où les grands jurys se réunissent dans le comté de Fulton – entre le 31 juillet et le 18 août. Mais elle a déclaré que son «équipe de direction, tous les enquêteurs armés» et certains autres membres du personnel continueraient d’être sur place pendant les journées de travail à distance.

Willis a noté que la plupart des juges assisteront à une conférence judiciaire annuelle de l’État du 31 juillet au 4 août, et elle a demandé qu’ils ne programment pas de procès ou d’audiences en personne les semaines du 7 août et du 14 août. Mais elle a dit que son bureau sera présent et prêt à participer à toute procédure en personne pendant cette période. Si des audiences en personne sont prévues lorsque la plupart de son personnel travaille à distance, a-t-elle écrit, elles seraient gérées par la haute direction.

L’enquête sur la Géorgie est l’une des nombreuses qui menacent l’ancien président alors qu’il fait campagne pour regagner la Maison Blanche en 2024.

En mars, un grand jury de Manhattan l’a inculpé de 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux pour dissimuler des paiements en argent à un acteur porno lors de l’élection présidentielle de 2016. De grands jurys fédéraux à Washington enquêtent sur les efforts de Trump et de ses alliés pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 et la mauvaise gestion potentielle de documents classifiés par Trump dans son domaine de Floride.

Un jury fédéral à New York a récemment déclaré Trump responsable d’avoir abusé sexuellement de la chroniqueuse de conseils E. Jean Carroll en 1996, lui accordant 5 millions de dollars.

Kate Brumback, L’Associated Press