Le procureur spécial fait appel du rejet de l’affaire des documents classifiés de Trump

Les procureurs spéciaux ont demandé lundi à une cour d’appel fédérale de rétablir Donald TrumpL’affaire pénale de M. Trump concernant la rétention de documents classifiés, arguant que le juge de première instance avait eu tort d’abandonner les accusations au motif que la nomination de l’équipe de poursuite violait la constitution américaine.

La soumission du dossier par le procureur spécial, Jack Smith, marque le début de ce qui est susceptible d’être une bataille juridique prolongée qui est susceptible d’atteindre le Cour suprême des États-Unis et avec cela, la viabilité non seulement du dossier des documents mais L’affaire pénale de Trump à Washington.

Sur plus de 81 pages, les procureurs ont fait valoir que la juge de district américaine Aileen Cannon avait commis une erreur en rejetant les accusations au motif que le procureur spécial avait été nommé illégalement, se plaignant d’avoir ignoré les décisions judiciaires antérieures et d’avoir mal lu au moins quatre lois autorisant la nomination de Smith.

Le dépôt de la requête auprès de la cour d’appel des États-Unis pour le 11e circuit ne fait que lancer un processus qui pourrait prendre des mois, voire des années, à se résoudre, alors que les procureurs tentent de ressusciter leur dossier moribond contre Trump, qui semblait autrefois le plus périlleux juridiquement pour l’ancien président.

La décision surprenante de Cannon de rejeter l’affaire des documents classifiés était basée sur une distinction essentielle – par rapport à d’autres conseillers spéciaux – selon laquelle Smith avait été recruté de l’extérieur et n’était pas un fonctionnaire du ministère de la Justice confirmé par le Sénat lorsqu’il a été nommé pour diriger les affaires Trump.

« Étant donné que l’exercice du pouvoir de poursuite par le procureur spécial Smith n’a pas été autorisé par la loi, le tribunal ne voit aucune autre solution que le rejet de l’acte d’accusation de remplacement », a écrit Cannon dans sa décision.

Mais les procureurs ont fait valoir dans leur mémoire d’appel Cannon a eu tort de se concentrer sur la question de savoir si Smith était un fonctionnaire existant du ministère de la Justice ou s’il avait été confirmé par le Sénat, car le procureur général dispose d’une large autorité pour nommer des procureurs en vertu de la loi fédérale.

« En vertu de la clause de nomination », ont écrit les procureurs, « le Congrès peut conférer à un chef de département le pouvoir de nommer un officier subalterne. Ici, le Congrès a autorisé le procureur général, par la loi, à nommer comme officier subalterne le conseiller spécial. »

Les procureurs ont également fait valoir que Cannon avait eu tort de rejeter quatre lois qui, selon eux, permettaient à Smith de diriger les poursuites pénales contre Trump.

Le différend sur les quatre statuts, qui a été réglé lors d’une audience inhabituelle de plusieurs jours devant le tribunal fédéral de district de Fort Pierce avant que Cannon ne rejette l’affaire, est susceptible d’occuper le devant de la scène dans le processus d’appel qui pourrait prendre des mois, voire des années.

Les procureurs ont par exemple soutenu dans leurs dossiers que l’article 515 du titre 28 du Code américain autorise un agent du ministère de la Justice américain à mener des poursuites judiciaires lorsque « spécialement ordonné par le procureur général en vertu de la loi ».

Cannon a contesté dans sa décision que l’article 515 autorisait le procureur général à nommer qui il voulait, écrivant qu’elle considérait que « en vertu de la loi » signifiait que seuls les agents existants du ministère de la Justice, nommés à leurs postes en vertu de la loi statutaire – et pas seulement des règlements internes des conseillers spéciaux – pouvaient agir en tant que conseillers spéciaux.

Les procureurs ont également soutenu que l’article 533, qui stipule que le procureur général peut nommer des fonctionnaires pour détecter et poursuivre les crimes contre les États-Unis, donnait à Merrick Garland le pouvoir de nommer Smith comme procureur spécial pour les affaires Trump.

Cannon n’était pas non plus convaincu sur ce point, jugeant que l’article 533 était lié à l’embauche de fonctionnaires du FBI et que l’interprétation des procureurs permettrait au procureur général de nommer des procureurs spéciaux avec le pouvoir des procureurs américains sans qu’ils aient à passer par la confirmation du Sénat.