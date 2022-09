Le procureur spécial dans l’enquête mexicaine sur 43 étudiants disparus démissionne

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le procureur spécial chargé de l’enquête du bureau du procureur général sur l’enlèvement et la disparition de 43 étudiants dans le sud du Mexique en 2014 a démissionné, a annoncé mardi le président Andrés Manuel López Obrador.

La démission d’Omar Gómez Trejo est intervenue un jour après que les familles des étudiants disparus ont défilé à l’occasion du huitième anniversaire de leur disparition.

Gómez Trejo lui-même semble avoir gagné la confiance des familles. Mais le bureau du procureur général a été critiqué pour avoir annulé quelque 21 ordres d’arrestation de suspects – dont 16 membres de l’armée – sans explication et pour des parties sensibles d’un rapport de la Commission de la vérité divulguées à la presse.

LES AUTORITÉS MEXICAINES ÉMETTENT DES MANDATS À DES MILITAIRES ET À LA POLICE LIÉS À LA DISPARITION DE 43 ÉTUDIANTS

Cela a fait suite à quelques avancées dans l’affaire, notamment l’arrestation de l’ancien procureur général Jesus Murillo Karam et de l’officier de l’armée qui commandait la base d’Iguala, Guerrero, lorsque les étudiants ont disparu. Il est maintenant général à la retraite.

Lors de sa conférence de presse quotidienne mardi, López Obrador a fait allusion à des “différences”, mais a ajouté que tous les points de vue sont respectés. Il a déclaré que Gómez Trejo “n’était pas d’accord avec les procédures suivies pour approuver les mandats d’arrêt”, mais n’a pas donné de détails.

Le Centre des droits de l’homme Miguel Agustín Pro Juárez, une organisation non gouvernementale représentant les familles des étudiants, a déclaré mardi dans un communiqué que la démission de Gómez Trejo signalait une ingérence injustifiée de la part des supérieurs du bureau du procureur général, notamment “des accusations précipitées et l’annulation d’ordres d’arrestation”.

Ils ont exprimé leur confiance dans le travail de Gómez Trejo et de son équipe et ont qualifié les développements “d’extrêmement préoccupants” pour la poursuite de la justice dans cette affaire.

Lors de la marche de lundi, les familles des étudiants ont appelé à la démission du procureur général Alejandro Gertz Manero.

ÉTUDIANTS DISPARUS AU MEXIQUE : DES « ANARCHISTES » PROTESTANT AVEC VANDALISME

Les forces de sécurité ont enlevé les étudiants dans des bus à Iguala le 26 septembre 2014 et les ont remis à un gang local de trafiquants de drogue. De nouvelles révélations impliquent l’armée dans les disparitions, mais le motif de l’enlèvement des étudiants reste flou, bien qu’il y ait de plus en plus de preuves qu’il s’agit d’une collusion policière et militaire avec des trafiquants de drogue.”