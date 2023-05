Le procureur spécial critique la gestion par le FBI de l’enquête Trump-Russie, mais aucune nouvelle accusation dans le rapport final

Un procureur spécial américain a mis fin à son enquête de quatre ans sur une éventuelle inconduite du FBI dans son enquête sur les liens entre la Russie et la campagne de Donald Trump en 2016 avec des critiques virulentes du bureau, mais un maigre dossier judiciaire qui était bien en deçà de la prédiction de l’ancien président qu’il découvrirait Le crime du siècle. »

Le rapport publié lundi par l’avocat spécial John Durham représente l’aboutissement tant attendu d’une enquête qui, selon Trump et ses alliés, révélerait des actes répréhensibles massifs de la part des forces de l’ordre et des services de renseignement. Au lieu de cela, l’enquête de Durham a donné des résultats décevants, les procureurs obtenant un plaidoyer de culpabilité d’un employé peu connu du FBI, mais perdant les deux seules affaires pénales qu’ils ont portées en justice.

Le rapport d’environ 300 pages répertorie ce que Durham dit être une série de faux pas du FBI et du ministère américain de la Justice alors que les enquêteurs ont entrepris une enquête politiquement explosive dans le feu de l’élection de 2016 qui examinerait si la campagne Trump était de connivence avec la Russie pour faire basculer le résultat.

Il a critiqué le FBI pour avoir ouvert une enquête à part entière sur la base de « renseignements bruts, non analysés et non corroborés », affirmant que la rapidité avec laquelle il l’avait fait s’écartait de la norme. Et il a déclaré que les enquêteurs se sont appuyés à plusieurs reprises sur le « biais de confirmation », ignorant ou rationalisant les preuves qui sapaient leur prémisse d’un complot Trump-Russie alors qu’ils poussaient l’enquête.

« Encore une fois, l’incapacité du FBI à analyser de manière critique les informations qui allaient à l’encontre du récit d’une relation collusoire Trump/Russie exposée tout au long de Crossfire Hurricane est extrêmement gênante », indique le rapport. Crossfire Hurricane était le nom de code du FBI pour son enquête.

Nouveau fourrage pour les républicains

L’impact du rapport de Durham, bien que sévèrement critique à l’égard du FBI, est probablement atténué par le dossier de poursuite inégal de Durham et par le fait que bon nombre des épisodes vieux de sept ans qu’il cite ont déjà été examinés en profondeur par l’inspecteur général du ministère de la Justice.

Le FBI a également annoncé depuis longtemps des dizaines de mesures correctives.

Lisez le rapport de John Durham :

Pourtant, les conclusions de Durham sont susceptibles d’amplifier l’examen minutieux du FBI à un moment où Trump cherche à nouveau la Maison Blanche et offriront également du nouveau fourrage aux républicains du Congrès qui ont lancé leur propre enquête sur la prétendue « militarisation » du FBI et du ministère de la Justice. .

Le FBI a publié une lettre à Durham décrivant les changements qu’il a apportés, y compris les mesures visant à garantir l’exactitude des applications de surveillance secrètes pour écouter les terroristes et les espions présumés. Il a également souligné que le rapport se concentrait sur le leadership antérieur.

« Si ces réformes avaient été en place en 2016, les faux pas identifiés dans le rapport auraient pu être évités. Ce rapport renforce l’importance de veiller à ce que le FBI continue de faire son travail avec la rigueur, l’objectivité et le professionnalisme que le peuple américain mérite et attend à juste titre. « , a déclaré le FBI dans un communiqué.

Durham, l’ancien procureur américain du Connecticut, a été nommé en 2019 par le procureur général de Trump, William Barr, peu après que l’avocat spécial Robert Mueller eut terminé son enquête pour savoir si la campagne Trump de 2016 avait été de connivence avec la Russie pour déplacer le résultat de l’élection dans son service.

L’enquête Mueller a abouti à environ trois douzaines d’accusations criminelles, y compris la condamnation d’une demi-douzaine d’associés de Trump, et a conclu que la Russie est intervenue au nom de la campagne Trump et que la campagne a bien accueilli l’aide.

Mais l’équipe de Mueller n’a pas découvert qu’ils avaient en fait conspiré pour influencer l’élection, créant une ouverture pour les critiques de l’enquête – y compris Barr lui-même – pour se plaindre qu’elle avait été lancée sans une base appropriée.

Le dossier Steele de nouveau critiqué

L’enquête initiale sur la Russie a été ouverte en juillet 2016 après que le FBI a appris d’un diplomate australien qu’un associé de la campagne Trump nommé George Papadopoulos avait prétendu connaître la « saleté » que les Russes avaient sur la candidate démocrate Hillary Clinton sous la forme d’e-mails piratés.

Mais des révélations au cours des mois suivants ont révélé des failles dans l’enquête, notamment des erreurs et des omissions dans les demandes du ministère de la Justice d’écouter un ancien assistant de campagne de Trump, Carter Page, ainsi que la confiance du FBI dans un dossier d’informations non corroborées ou discréditées compilées. par un ex-espion britannique, Christopher Steele.

L’équipe de Durham a approfondi ces erreurs, constatant que les enquêteurs n’ont pas corroboré une « seule allégation de fond » dans le soi-disant dossier Steele et ont ignoré ou rationalisé ce qu’elle affirme être des informations disculpatoires que les associés de Trump avaient fournies aux informateurs confidentiels du FBI.

Le mandat de Durham était d’examiner les décisions du gouvernement et d’identifier d’éventuelles inconduites, dans les premiers jours de l’enquête Trump-Russie. Sa nomination a été applaudie par Trump, qui dans une interview de 2019 avec Fox News a déclaré que Durham était « censé être le plus intelligent et le meilleur ».

Donald Trump prend la parole lors d’un rassemblement à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, le 3 septembre 2022. Trump a déjà prédit qu’un procureur spécial nommé sous son administration pour enquêter sur le FBI découvrirait « le crime du siècle » sous la forme d’un complot pour couler sa campagne de 2016. (Mary Altaffer/Associated Press)

Trump et ses partisans espéraient que cela révélerait un complot « d’État profond » au sein des échelons supérieurs du FBI et d’autres agences pour faire dérailler la présidence et la candidature de Trump. Durham et son équipe ont jeté un large filet, interrogeant de hauts responsables du FBI, du ministère de la Justice et de la CIA.

Quelques semaines avant sa démission en décembre 2020 en tant que procureur général, Barr a nommé Durham conseiller spécial du ministère de la Justice pour s’assurer qu’il poursuivrait son travail dans une administration démocrate. La lenteur de l’enquête a irrité Trump, qui a réprimandé Barr avant de quitter ses fonctions pour savoir où se trouvait un rapport qui ne serait pas publié avant plusieurs années.

À la fin de l’administration Trump, une seule affaire pénale avait été engagée, tandis que le départ brutal du principal adjoint de Durham au cours des derniers mois du mandat de Trump a soulevé des questions quant à savoir si l’équipe était synchronisée.

Malgré les attentes selon lesquelles Durham pourrait inculper de hauts fonctionnaires du gouvernement, son équipe n’a produit que trois poursuites et une seule a abouti à une condamnation – une affaire qui lui a été renvoyée par l’inspecteur général du ministère de la Justice. Aucune des trois conclusions fondamentales de Mueller n’a annulé que la Russie avait interféré avec les élections de 2016 de manière radicale et que la campagne Trump avait accueilli, plutôt que découragé, l’aide.

Un ancien avocat du FBI, Kevin Clinesmith, a plaidé coupable en 2020 d’avoir modifié un e-mail lié à la surveillance d’un ancien assistant de campagne de Trump. Il a été mis à l’épreuve.

Mais deux autres affaires, toutes deux impliquant de prétendues fausses déclarations au FBI, ont abouti à des acquittements par un jury.

Michael Sussmann, un avocat de la campagne d’Hillary Clinton, a été déclaré non coupable d’avoir menti au FBI lors d’une réunion au cours de laquelle il a présenté des informations informatiques sur lesquelles il souhaitait que le FBI enquête. Un autre jury a acquitté Igor Danchenko, un analyste russo-américain, des accusations d’avoir menti au FBI sur son rôle dans la création d’un dossier discrédité sur Trump.