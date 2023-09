Le procureur spécial américain demande le silence sur les déclarations « incendiaires » de Trump

Le procureur spécial américain qui poursuit Donald Trump pour subversion électorale a demandé à un juge d’imposer des « restrictions limitées » aux déclarations publiques de l’ancien président, citant ses fréquentes « attaques incendiaires » contre le tribunal, les témoins potentiels et les citoyens de Washington DC.

Dans un dépôt Vendredi, les procureurs fédéraux ont demandé à la juge Tanya Chutkan d’émettre une ordonnance de silence « étroite » qui interdirait à Trump de faire des déclarations « concernant l’identité, le témoignage ou la crédibilité des témoins potentiels » et « sur toute partie, témoin, avocat, personnel judiciaire, ou des jurés potentiels qui sont désobligeants et incendiaires, ou intimidants ».

La demande faisait état de ses publications désobligeantes « quasi quotidiennes » sur le site de médias sociaux Truth Social, y compris sa publication après sa mise en accusation qui disait : « SI VOUS M poursuivez, je viens après vous » ; affirme que le système judiciaire est « truqué » contre lui ; des attaques contre Washington DC, le qualifiant de quartier « sale et en proie à la criminalité » où il affirme qu’il n’obtiendra pas un procès équitable et des attaques directes contre Chutkan, la qualifiant notamment de « fraude déguisée en juge » et de « piratage radical d’Obama ».

Le dossier de Jack Smith, le procureur spécial, qui a lui-même été dénigré par Trump comme étant « dérangé » et quelqu’un avec « une agression incontrôlée et insensée », indique que les procureurs cherchaient une « restriction bien définie qui vise les déclarations extrajudiciaires qui présentent un danger sérieux et substantiel de nuire matériellement à cette affaire ».

Les procureurs ont noté que ses attaques sur les réseaux sociaux ont déjà mis en danger les sujets de son vitriol, conduisant parfois à des violences : « L’accusé sait que lorsqu’il attaque publiquement des individus et des institutions, il incite d’autres à perpétrer des menaces et du harcèlement contre ses cibles. »

Chutkan avait déjà averti l’équipe juridique de Trump de ses déclarations. Le mois dernier, elle a déclaré à son avocat : « Je vous conseille, à vous et à votre client, de faire particulièrement attention dans vos déclarations publiques sur cette affaire. Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder l’intégrité de cette procédure.

La demande d’ordre de silence est intervenue le jour même où des documents non scellés révélaient que Twitter, désormais connu sous le nom de X, avait transmis aux procureurs au moins 32 messages privés de Trump.

Les violations répétées des ordonnances de silence dans les affaires pénales peuvent entraîner des peines de prison pour les accusés. Le juge a fixé la date du procès à mars 2024 pour les accusations de complot en vue de frauder les États-Unis, de complot en vue d’entraver une procédure officielle, d’entrave et de tentative d’obstruction à une procédure officielle et de complot contre les droits.

Dans son affaire pénale distincte en Géorgie, Trump a été libéré à condition de ne pas intimider les coaccusés, les témoins et autres.