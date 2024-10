Le procureur recommande que les frères Menendez soient condamnés à nouveau

Lyle et Erik Menendez ont été emprisonnés pendant 34 ans pour avoir tué leurs parents, mais pourraient immédiatement être éligibles à une libération conditionnelle s’ils sont à nouveau condamnés.

Le procureur du district de Los Angeles, George Gascon, a annoncé jeudi que son bureau recommanderait que Lyle et Erik Menendez, qui ont été envoyés en prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en 1996 après avoir été reconnus coupables du meurtre de leurs parents, soient condamnés à nouveau. à 50 ans à perpétuité, ce qui les rend immédiatement éligibles à la libération conditionnelle.

Les procureurs se présenteront au tribunal vendredi pour présenter la demande, mais Gascon a déclaré que certains membres de son bureau s’opposent à la décision et pourraient se présenter au tribunal au fur et à mesure que l’affaire avance.

Lyle, alors âgé de 21 ans, et Erik, 18 ans, ont admis avoir tué par balle leur père Jose Menendez, un directeur du divertissement, et leur mère Kitty Menendez au domicile familial de Beverly Hills, en Californie, en 1989 et ont passé les 34 dernières années derrière les barreaux.

L’affaire a attiré l’attention internationale et a été à nouveau sous les projecteurs récemment après la sortie du film de Netflix. Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez.

Les procureurs avaient initialement soutenu que les frères avaient tué leurs parents après avoir prétendument découvert qu’ils étaient sur le point d’être radiés de leur testament. Les frères affirment cependant qu’ils craignaient que leurs parents soient sur le point de les tuer pour empêcher les autres de découvrir que Jose avait abusé sexuellement d’Erik pendant des années.