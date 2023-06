Le procureur prévoit un calendrier pour l’enquête sur le sabotage de Nord Stream

Mats Ljungqvist a déclaré aux médias suédois qu’il espérait que les coupables de l’attaque seraient retrouvés et inculpés.

La Suède espère conclure son enquête sur le sabotage du gazoduc Nord Stream d’ici l’automne de cette année, a déclaré mercredi le procureur Mats Ljungqvist à la radio suédoise. Les conduits sous-marins ont été détruits lors d’une série d’explosions en septembre 2022.

S’adressant au radiodiffuseur de service public SR, Ljungqvist a déclaré que son équipe avait rencontré le procureur allemand enquêtant sur l’affaire et que les deux pays travaillaient ensemble. Il n’a cependant pas fourni d’autres détails sur l’enquête, mis à part la fixation d’un calendrier prévu.

« J’espère qu’au moins cet automne nous pourrons prendre une décision concernant les inculpations, du moins c’est l’ambition dans l’état actuel des choses », dit Ljungqvist. « Je pense, en fait, qu’avec le temps, [who did] il sera mis en lumière », il ajouta.

En avril, Ljungqvist a publié une déclaration dans laquelle il disait qu’il y avait « sans doute » que l’attaque contre Nord Stream constituait « sabotage grossier dans les eaux internationales », ajoutant que l’objectif principal de l’enquête était de déterminer si les intérêts suédois ou la sécurité nationale avaient été menacés.

Dans une déclaration à Reuters le même mois, le procureur a expliqué que le « scénario principal absolu » l’objet d’une enquête par son équipe était qu’un acteur étatique avait été «directement ou au moins indirectement » responsable de l’attentat.

Dans son entretien avec SR, Ljungqvist a énoncé cette hypothèse « a été renforcé au cours de l’enquête. »

Aucun pays n’a encore revendiqué l’attaque des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui relient la Russie et l’Allemagne à travers la mer Baltique. La Suède, l’Allemagne et le Danemark ont ​​mené des enquêtes sur l’attaque depuis l’automne dernier. Cependant, tous les trois ont été réticents à parler de leurs découvertes et ont rejeté les offres de la Russie d’aider à l’enquête.

Pendant ce temps, le journaliste américain Seymour Hersh a accusé les États-Unis d’avoir ordonné et exécuté le sabotage avec l’aide de la marine norvégienne sous le couvert des exercices militaires BALTOPS. Ses affirmations ont été soutenues par Moscou, le président russe Vladimir Poutine soulignant que les États-Unis en particulier avaient un motif pour l’attaque en raison de leur position de fournisseur de gaz concurrent à l’Europe.

Washington et ses alliés ont nié les allégations et ont tenté de blâmer Moscou pour avoir détruit sa propre infrastructure et ont également émis l’hypothèse que « groupes pro-ukrainiens » opérant depuis la Pologne aurait pu mener l’opération, avec ou sans la bénédiction officielle de Kiev.