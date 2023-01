Le procureur ordonne la libération des détenus de l’explosion du port de Beyrouth

La décision du procureur en chef Ghassan Oweidat est un nouveau coup porté à l’enquête, qui est au point mort depuis des années. L’enquête a menacé d’ébranler l’élite dirigeante du Liban, qui est en proie à la corruption et à la mauvaise gestion et a contribué à plonger le pays dans un effondrement économique sans précédent.

BEYROUTH – Le procureur général du Liban a ordonné mercredi la libération de tous les suspects détenus dans le cadre de l’enquête sur l’explosion meurtrière du port de Beyrouth en 2020, a déclaré un avocat de deux détenus et des responsables judiciaires.

Dix-sept détenus sont détenus depuis des années en détention provisoire après l’explosion massive du port le 4 août 2020. Des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium hautement explosif, un matériau utilisé dans les engrais, ont explosé au port de Beyrouth, tuant 218 personnes, blessant plus de 6 000 et endommageant de grandes parties de la capitale libanaise.

L’avocat Sakher El Hachem, qui représente deux des détenus, a déclaré à l’Associated Press qu’ils avaient reçu confirmation de la décision après s’être renseigné auprès de la justice, et que ses clients seraient libérés mercredi.

Le juge Bitar est le deuxième enquêteur à mener l’enquête sur l’explosion du port et a inculpé plus d’une douzaine de hauts responsables politiques, de la sécurité, du port et de la sécurité.