Le procureur mexicain émet un mandat d’arrêt dans la mort de l’Américaine Shanquella Robinson attaquée en vidéo

Les autorités mexicaines ont émis un mandat d’arrêt contre un suspect anonyme dans la mort de l’Américaine Shanquella Robinson.

Le mandat a été émis mercredi par les forces de l’ordre mexicaines et le FBI mène une enquête parallèle. Le suspect n’a pas été identifié.

“Cette affaire est parfaitement clarifiée, nous avons même une ordonnance du tribunal, il y a un mandat d’arrêt délivré pour crime de fémicide au détriment de la victime et contre un auteur présumé, un ami à elle qui est l’agresseur direct”, a déclaré Baja Le procureur de Californie Sur, Daniel de la Rosa Anaya, selon ABC News.

Il a ajouté: “En fait, ce n’était pas une querelle, mais plutôt une agression directe. Nous effectuons toutes les procédures pertinentes telles que l’alerte Interpol et la demande d’extradition vers les États-Unis d’Amérique.”

Robinson, 25 ans, a été retrouvé mort dans la ville de San José del Cabo le 29 octobre après s’être rendu dans la station balnéaire avec six amis la veille. Les autorités mexicaines disent que sa cause de décès était une grave blessure à la moelle épinière. Une enquête pour homicide a été ouverte, WBTV signalé .

La famille de Robinson a d’abord été informée par les amis de Robinson qu’elle était tombée malade d’une intoxication alcoolique lors d’un voyage avec des amis au Fundadores Beach Club.

WBTV a rapporté que le certificat de décès brossait une image différente et décrivait le cause de décès comme étant le résultat d’une “lésion grave de la moelle épinière et d’une luxation de l’atlas” ainsi que d’une instabilité des deux premières vertèbres du cou.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux semble montrer une femme attaquant Robinson. WSOC-TV a rapporté que la mère de Robinson a identifié les personnes dans la vidéo comme étant les amis de sa fille.

“Quella, peux-tu au moins riposter ?” On peut entendre un homme dire en arrière-plan tandis qu’une autre femme peut être vue en train de battre un Robinson déshabillé.

Les responsables mexicains spéculent maintenant que Robinson a reçu des soins médicaux d’un professionnel avant d’être découverte par les autorités et déclarée morte.

Le professionnel de la santé aurait dit aux amis de Robinson que le jeune homme de 25 ans souffrait de déshydratation et devait être transporté à l’hôpital, selon les autorités mexicaines.

La manière dont l’alcool et les blessures corporelles ont contribué à la mort de Robinson n’est toujours pas claire, car l’alcool n’aurait pas été mentionné dans le certificat de décès.

Le certificat ajoute que le temps approximatif entre la blessure et le décès était de 15 minutes, et une case qui demande si le décès était “accidentel ou violent” est marquée par “Oui”. WSOC-TV a rapporté .

Andrew Mark Miller de Fox News a contribué à ce rapport.