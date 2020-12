BEYROUTH (AP) – Le procureur libanais enquêtant sur l’horrible explosion de l’été dernier dans le port de Beyrouth a suspendu l’enquête pendant 10 jours, à la suite de contestations judiciaires de son autorité par les mêmes hauts fonctionnaires qu’il a accusés de négligence qui a conduit à l’explosion, l’agence de presse officielle du pays dit jeudi.

Le développement, rapporté par l’Agence nationale de presse du Liban, intervient après une semaine orageuse qui a jeté le doute sur le sort de l’enquête sur l’explosion du 4 août qui a tué plus de 200 personnes et détruit des parties de Beyrouth.

La bataille juridique a brouillé l’enquête sur ce qui était l’une des plus grandes explosions non nucléaires de l’histoire, dans un pays où une culture d’impunité prévaut depuis des décennies. De nombreux critiques l’ont vu comme une tentative de l’élite politique pour empêcher de créer un précédent qui pourrait amener la responsabilité au plus haut niveau.

Selon le rapport, la décision du juge Fadi Sawwan de suspendre l’enquête lui permettra de répondre aux accusations selon lesquelles il aurait violé les procédures légales et constitutionnelles en convoquant pour interroger le Premier ministre par intérim du Liban et trois anciens ministres sur des soupçons de négligence ayant conduit à l’explosion meurtrière.

La convocation a suscité des critiques concertées de la part de la plupart des hauts responsables politiques libanais et du groupe militant Hezbollah, qui ont exhorté Sawwan à reconsidérer sa décision, la décrivant comme politiquement motivée.

Le Premier ministre par intérim Hassan Diab et les trois anciens ministres ne se sont pas présentés à l’interrogatoire prévu la semaine dernière.

Ensuite, deux des anciens ministres accusés, qui sont actuellement législateurs au parlement, ont contesté la décision de Sawwan et ont demandé à la Cour de cassation de le remplacer, invoquant des «soupçons légitimes» sur sa légalité. Le juge et le barreau qui représente les familles ont 10 jours pour relever le défi. Le tribunal, le plus élevé du pays, se prononce alors sur la question.

La plupart des dirigeants politiques et des agences de sécurité libanaises ont déclaré qu’ils étaient au courant du stock de produits chimiques explosifs qui ont été stockés dans le port pendant plus de six ans avant qu’ils ne s’enflamment le 4 août, provoquant la dévastation. On ne sait toujours pas ce qui a déclenché l’allumage et pourquoi personne n’a déplacé le stock du front de mer surplombant une zone résidentielle et un cœur culturel de Beyrouth.

Les familles des victimes s’étaient félicitées de la décision du procureur, affirmant qu’aucun haut fonctionnaire ne devrait être épargné. Cependant, le défi de la convocation de Sawwan est apparemment enraciné dans des interprétations disparates sur qui a le pouvoir d’interroger les ministres et les chefs de gouvernement.

Sawwan a initialement envoyé une lettre et des documents au Parlement le mois dernier, demandant aux législateurs d’enquêter sur ses conclusions. Selon la constitution libanaise, un conseil distinct composé de juges et d’hommes politiques, mis en place par le parlement, est chargé de juger les ministres et les premiers ministres pour crimes de haute trahison, manquement à leurs devoirs et violation de la constitution – un organe qui n’a jamais été activé. par le parlement.

Le parlement a déclaré qu’il n’avait rien trouvé qui puisse indiquer une faute professionnelle.

Les experts juridiques ont déclaré que Sawwan avait ensuite déménagé, sur la base d’une décision de la Cour de cassation qui lui permettait d’enquêter sur de hauts fonctionnaires et de les renvoyer devant les tribunaux ordinaires pour des accusations pénales, notamment une négligence ayant entraîné la mort.