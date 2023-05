Le procureur libanais convoque le chef de la banque centrale à la suite d’un mandat d’Interpol pour corruption

BEYROUTH – Le procureur général du Liban a convoqué lundi le gouverneur de la banque centrale du pays pour un interrogatoire à la suite d’un mandat d’arrêt international émis contre lui en France pour des accusations de corruption, ont déclaré des responsables judiciaires.

Riad Salameh doit répondre à la convocation plus tard cette semaine, bien qu’aucune date précise n’ait été donnée.

La France, l’Allemagne et le Luxembourg enquêtent sur Salameh et ses associés sur une myriade de crimes financiers présumés, y compris l’enrichissement et le blanchiment illicites de 330 millions de dollars. Le 16 mai, un juge d’instruction français a émis un mandat d’arrêt international, ou notice rouge d’Interpol, contre Salameh, 72 ans, après qu’il ne s’est pas présenté à Paris pour un interrogatoire.

Des responsables à Beyrouth ont déclaré que le procureur général Ghassan Oueidat demandera officiellement à la France de remettre les dossiers du gouverneur pour décider des mesures futures contre Salameh.

Interrogés sur la possibilité de remettre l’ancien gouverneur à la France, les responsables – qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat – ont déclaré que le Liban ne remettait pas ses citoyens à des pays étrangers et que l’affaire serait supervisée au Liban. Ils ont ajouté qu’une fois que Oueidat aura reçu les dossiers de France, il décidera si Salameh doit être traduit en justice au Liban ou ailleurs.

En 2020, le parquet libanais a reçu deux notices rouges d’Interpol pour le magnat Carlos Ghosn, qui faisait face à des accusations de faute financière au Japon. Ghosn reste au Liban.

Salameh a nié à plusieurs reprises toutes les allégations de corruption, affirmant qu’il s’était enrichi de ses années de travail en tant que banquier d’affaires chez Merrill Lynch, de propriétés héritées et d’investissements. Il a déclaré qu’il ne démissionnerait que s’il était reconnu coupable d’un crime. Il a également déclaré la semaine dernière qu’il prévoyait de faire appel de la notice rouge d’Interpol.

Les responsables ont déclaré que les autorités françaises avaient fixé au 31 mai le jour de l’interrogatoire du frère de Salameh, Raja, en France et de la proche collaboratrice du gouverneur, Marianne Hoayek, le 13 juin.

Des rapports ont circulé selon lesquels la banque centrale libanaise avait embauché Forry Associates Ltd., une société de courtage appartenant à Raja, pour gérer les ventes d’obligations d’État dont la société a reçu 330 millions de dollars en commissions.

Riad Salameh, citoyen libano-français, occupe son poste depuis près de 30 ans, mais a déclaré qu’il avait l’intention de démissionner après la fin de son mandat actuel en juillet.

Les trois gouvernements européens ont gelé en mars 2022 plus de 130 millions de dollars d’actifs liés à l’enquête. Lors d’une visite au Liban en mars, la délégation européenne a interrogé Salameh sur les actifs et les investissements de la banque centrale libanaise à l’étranger, un appartement parisien – dont le gouverneur est propriétaire – et la société de courtage de son frère.

Autrefois salué comme le gardien de la stabilité financière du Liban, Salameh a depuis été lourdement blâmé pour l’effondrement financier du Liban. Beaucoup disent qu’il a précipité la crise économique, qui a plongé les trois quarts des 6 millions d’habitants du Liban dans la pauvreté.