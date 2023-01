Le procureur italien vise Napoli après le fiasco de la Juventus

Après que la Juventus ait perdu 15 points dans la saison de Serie A en cours en raison d’irrégularités financières, Calciomercato et Football Italia ont fait référence au journal La Repubblica affirmant que la FA italienne a maintenant demandé à Naples de fournir la preuve de l’accord de transfert de Victor Osimhen.

L’attaquant nigérian qui a été dans une forme époustouflante cette saison a été signé du Club français de Lille pour un record du club de 72 millions d’euros en 2020.

L’accord d’Osimhen sous surveillance

L’accord avait soulevé pas mal de sourcils lorsqu’il a été confirmé que sur les 72 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus, 20 millions d’euros d’échanges de joueurs étaient inclus.

Quatre joueurs faisaient partie de l’échange et alors que le gardien Orestis Karnezis n’a fait qu’une seule apparition pour Lille, les trois autres joueurs de Napoli ont été immédiatement prêtés et ont finalement vu leur contrat résilié.

Il est rapporté que le procureur Giuseppe Chine a demandé de nouvelles preuves au club sudiste pour éclaircir les finances du transfert. La Chine travaille actuellement sur de futurs procès qui couvrent la question des frais de transfert artificiellement gonflés qui augmentent les gains en capital d’un club.

Le propriétaire et président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a fait perquisitionner ses bureaux en juin de l’année dernière et les documents liés aux transferts, en particulier l’accord Osimhen, ont été confisqués. Comme dans le cas de la Juventus, il est rapporté que Napoli fera l’objet d’une enquête approfondie et que les preuves seront analysées. Les enquêteurs fédéraux pourraient également recueillir des informations sur les preuves supplémentaires pouvant être ajoutées.

L’enquête Prisma, comme son nom l’indique, avait également recueilli des écoutes téléphoniques et des enregistrements du bureau du club de la Juventus et il reste à voir si des informations similaires et délicates seront également collectées à Naples. . Le moment des développements récents intervient à un stade crucial de la saison.

Osimhen a été dans une forme époustouflante en marquant 13 buts et en récoltant 3 passes décisives en 15 matchs de Serie A. Napoli semble imparable dans la ligue car ils ont 12 points d’avance en tête du classement et cherchent à obtenir leur premier Scudetto en près de trois décennies depuis les beaux jours de Diego Maradona.

Crédit photo : IMAGO / Panthermedia